捷克參議長證實大選後訪台　總統、總理搖頭：企業會遭報復

▲捷克參議院議長柯佳洛（前左）出席我國慶酒會。（翻攝自駐捷克代表處網頁roc-taiwan.org/cz）

記者丁維瑀／綜合報導

捷克參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）有意近期訪台，然而，該國總統與總理考量到會影響對中國的關係，兩人都反對此舉。柯佳洛已證實，台灣總統大選後，他將率業界代表訪台。

《中央社》援引《捷克新聞社》（CTK）指出，柯佳洛表示捷克企業對於與台灣合作充滿興趣，他將率業界代表於明年的總統大選後訪台。對此，捷克總統齊曼（Miloš Zeman）警告，中國作為世界第二大經濟體，柯佳洛訪台的舉動並不符合國家經濟利益，另外出訪的業者也可能遭到報復。

捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）同樣認為，國家的第二大進口國就是中國，雙邊有著很大的貿易逆差，捷克應致力販售更多商品到中國，而柯佳洛訪台會讓企業陷入麻煩的情勢。

捷克外交部長派提賽克（Tomáš Petříček）的態度則不如總統、總理強烈，他表示沒有打算干涉柯佳洛的行為。他說明，捷克與中國是戰略夥伴之外，同時也與台灣保持經貿、文化的關係，期望訪台的舉動不會影響捷克、中國的關係。

回到10月9日，柯佳洛出席駐捷克台北經濟文化代表處所舉辦的國慶酒會。當時引起中國駐捷克大使張建敏抗議。

►捷克參院議長：2020照原計畫訪台！ 幽默回應出席國慶酒會「被關切」事件