公鴨腹中驚見1顆蛋！顏色亮黃、外型橢圓疑為「鴨寶」...價值超過一輛車

▲黑龍江大慶一農民疑似發現「鴨寶」。（圖／翻攝大慶網，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

相信大家絕沒看過公鴨下蛋！黑龍江省大慶市日前準備進入冬季，於是村民們開始準備年貨，沒想到有一名村民在宰殺一隻養5年的老公鴨時，意外發現牠肚子裡竟有顆沒皮的蛋，驚訝道「養了一輩子雞鴨，這種情況還是第一次。」據悉，這顆蛋的顏色及外型，極有可能是傳說中「鴨寶」，一克甚至高達8萬元人民幣（約新台幣34.8萬），比一輛轎車還值錢，但真相還有待專家進一步鑑定。

綜合陸媒報導，家住大慶市大同區高台子鎮的閆國君，23日磨刀霍霍準備宰殺一隻養5年的老公鴨時，「殺鴨子時沒發現異常，剛一開膛，嚇了我​​一跳，公鴨肚子裡竟然有個沒皮的蛋」。這讓在場的其他村民都很意外，還有人開玩笑說「趙本山小品裡說公雞下蛋，沒想到公鴨也會下蛋。」

就在村民們議論之時，有人還上網搜尋，發現這顆蛋的外型和顏色都和傳說中的「鴨寶」差不多，不僅沒有外皮，摸上去還有些硬，但卻很有彈性。此外，還有人發現這一克要價8萬元人民幣，比一輛轎車還要值錢，閆國君為了妥善保存，於是又將蛋放回了鴨肚裡。

照片曝光後，黑龍江八一農墾大學食品學院教授袁旭表示，「如果是從膽囊摘下來的，是膽結石的可能性比較大，但也有可能是『鴨寶』；而若是其他部位，囊腫的可能性較大。」至於閆國君發現的這顆蛋究竟是不是「鴨寶」，袁旭稱還需要進一步鑑定。

據悉，動物體內的「寶」，大家比較熟知的一般是牛黃、狗寶和馬寶，而其他動物，如雞、鴨也有可能形成「寶」，這些「寶」一般是結石。不過，「鴨寶」的形成條件極為苛刻，對於鴨子生長環境的濕度和大氣的溫度有著嚴格的要求，還有人說鴨子一天三餐所需的食物都必須要新鮮。然而就算上述條件都符合，萬隻鴨子中也不見得有一顆鴨寶。

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