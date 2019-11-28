台詐欺犯赴日騙陸人！「日本山口組」背後疑暗中協助　邀台嫌求幫「教育訓練」

圖文／鏡週刊

日前刑事局與日本警方首次合作，偵破一起跨國詐欺案件，台灣籍吳姓主嫌等人，在日本承租3處民宅當作詐騙機房，專門詐騙中國民眾。警方掌握情資後，與日方裡應外合執行攻堅行動，順利將吳嫌等34名嫌犯逮捕遣返，依詐欺、組織犯罪等罪嫌送法辦。

今（28）日本刊接獲知情人士爆料指出，「日本黑幫組織山口組、住吉會，與台灣往來頻繁，甚至在台灣都設下據點，也會與台灣犯罪集團交流，這起詐騙案，背後與山口組、住吉會這兩個組織脫離不了關係。」

本刊調查，105年刑事局就破獲一起由台灣黑幫與日本山口組、住吉會合謀，從大陸廣東以LED燈夾帶貨櫃海運走私到日本運輸安非他命毒品案，總金額市價更高達新台幣33億，這種「台灣遙控、中國運毒、貨賣日本的毒品三角貿易」，就是因為牽扯三地，所以相當難抓，只要有一方不願配合協助，在台主嫌就永遠難以逮補。

知情人士表示，犯罪市場在中國規模龐大，除了語言要通，還需對詐騙手法有所了解，因此日本這些組織就來向台灣的詐騙集團取經學習。知情人士說：「台灣詐騙硬體設備確實沒有比較先進，但完整的教育訓練以及累積多年的經驗，足以傲視全世界的詐騙業，連日本黑幫都赴台邀請台詐騙集團去做教育訓練，實在是國恥。」

鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



更多鏡週刊報導

【選前打詐】台日聯手詐騙中國人 跨國犯罪恐成治安漏洞

【選前打詐3】吸金集團假投資真詐騙 誆買電子貨幣詐3000萬元

【選前打詐2】詐騙集團租豪宅當機房 棉被充當隔音棉防警追緝