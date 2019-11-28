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國民黨雲林立委參選人大團結　聯合發表農業政見

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▲雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡與第二選區立法委員候選人謝淑亞，28日在雲林縣農會聯合發表農業政見，會中兩人互贈結盟禮物柳丁、花生，代表「心想事成、好事發生」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡與第二選區立法委員候選人謝淑亞，28日在雲林縣農會聯合發表農業政見，會中兩人互贈結盟禮物柳丁、花生，代表「心想事成、好事發生」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一、二選區立法委員候選人張嘉郡與謝淑亞，28日在雲林縣農會以「農漁升級，山海連線」聯合發表農業政見，張嘉郡提出「推動農民退休制度」等七大主張，謝淑亞以「成立農業教育技術訓練中心」等八項政見，會中謝淑亞、張嘉郡兩人互贈結盟禮物柳丁、花生，代表「心想事成、好事發生」。

農業政見發表會上，雲林縣農會總幹事簡明欽、雲林縣及各鄉鎮市農會總幹事、斗六市長林聖爵、斗南鎮民代表會主席陳麗蘭、雲林縣物流中心總經理張有擇及雲林縣青農代表等人都到場支持，雲林青農「吃土哥」廖營餘也特別就農業產銷問題提出青農的看法，期待謝淑亞、張嘉郡兩人「山海連線」，用最佳立委陣容，為雲林縣提出最周全的農業政策，造福全體農民，守護雲林縣民的權益。

在農業政見聯合發表會中，第一選區立法委員候選人張嘉郡提出的七大農業主張，包括：一、推動農民退休制度，二、開放外勞解決缺工，三、推動食農教育執行法，四、改善公糧收購制度，五、完善天然災害救助辦法，六、建立產銷制度為農民謀福，七、嚴格管制進口蔬果配額。

張嘉郡指出，「推動農民退休制度」在整合農民健康保險、老年農民福利津貼與其他社會保險，建立完善的農民退休制度；「開放外勞解決缺工」要成立農業人力調度專責機構，穩定農業勞動市場，並推動農業外勞修法，以健全制度；「推動食農教育執行法」來擘劃執行藍圖，讓食農教育從小扎根，成為終身教育與全民運動。

「改善公糧收購制度」在調整公糧收購制度，讓人工、肥料價格符合農事成本，保障農民收益；「完善天然災害救助辦法」要落實科技勘災，縮短災後勘驗時間，提高現金救助天花板；「建立產銷制度為農民謀福」在建立計畫生產的供需平衡，創造消費者與農民雙贏；「嚴格管制進口蔬果配額」要落實避開本土農產品的收成期，調節進口時段。

張嘉郡表示，保護農漁民的權益，是嘉郡唯一的目標，未來的雲林要推動智慧農漁業，「從土地種出幸福」接軌國際，雲林的優質農漁產品出口倍增，提高農漁民收入，創造農漁業新價值，讓農漁業也能成為年輕人一生的志業，傳承故鄉的幸福。

第二選區立法委員候選人謝淑亞謝針對8項農業政見逐一論述，包括嚴格控管進口蔬果，避免農民權益受損、催生農業專屬電視頻道、爭取設立雲林專屬農改場、爭取成立國家級現代化蔬果物流園區、推動建構農業教育院所、建構農業循環經濟示範基地、爭取輔導國際認證等，打造雲林品牌、結合社區推動農業生態旅遊，創造雲林人的幸福感。

▲雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡與第二選區立法委員候選人謝淑亞，28日在雲林縣農會聯合發表農業政見，會中兩人互贈結盟禮物柳丁、花生，代表「心想事成、好事發生」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林青農「吃土哥」廖營餘（右1）也特別就農業產銷問題提出青農的看法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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