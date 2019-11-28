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推特「清除閒置帳號」計畫引反彈　火速公告暫停

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▲▼社群平台推特(Twitter)共有1.4億活躍用戶，每天會發表約3.4億條推文。（圖／達志影像／美聯社）

▲稍早推特官方發文稱暫時不會刪除任何帳號。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

Twitter近日開始向用戶發布通知，為提供人們可在推特上看到更準確、可信的訊息，計畫刪除超過6個月未登入的不活躍用戶帳戶。不過此通知一發出，便引起部分用戶反彈，特別是針對那些已過世的用戶。稍早推特官方發文暫停此計畫。

事實上，推特原本就有針對閒置帳號的處分方式，該平台要求用戶須至少每6個月登入帳號一次，若帳號長時間不活動，則有可能遭擁有刪除。推特於近日開始向用戶發送通知，警告一些超過6個月未登入的用戶，若持續閒置帳號，推特將於12月11日永久刪除這些帳號。而經《9to5Mac》記者確認，其中也包含了以過世用戶的趙號。

近幾年來各網路平台針對用戶的「數位遺產」多少都有相應的措施。Google早在2013年就前瞻性地推出「閒置帳戶管理員」（Inactive Account Manager）功能；臉書也於2015年推出「紀念帳號」功能並隨之提出「紀念帳號代理人」機制，而臉書旗下的Instagram，也有與臉書相同的功能。不過至今為止，推特並沒有對過世帳號的處理辦法。

推特的信息一發布，便引起用戶的反彈，為此，推特稍早利用官方帳號發布通知寫到：「這是我們的疏忽，在我們創建一種新的方式來紀念人們之前，我們不會刪除任何不活動的帳號。」、「對於造成混亂和擔憂，我們深表歉意，未來也會及時通知每一步狀況。」並於隨後補充，目前該政策僅影響歐盟地區的用戶。

推特表示，其實該平台一直有一個無效帳戶政策，但始終未曾執行，之所以從歐盟開始，部分原因在於當地的隱私法規的影響，如《一般資料保護規範》（GDPR）。不過推特也補充道：「除了遵守GDPR，我們將來可能會擴大不活動政策的執行範圍，以遵守全球其他法規，並確保服務的完整性。」

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