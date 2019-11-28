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俄向美展示20馬赫「先鋒」超音速導彈　能突破世界所有防空系統

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▲▼俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

▲俄羅斯向美國展示新型先鋒飛彈系統，總統普丁聲稱這款導彈能確保俄國未來10年的安全。（圖／路透）

實習記者謝汶穎／綜合報導

俄羅斯國防部11月24日至26日向美國檢查員展示了RS-26「先鋒」超音速導彈（avangard），並發出聲明表示，這次檢查只是為了顯示《新削減戰略武器條約》（New START）依然具有效力。普丁曾提到這款導彈「快如流星」，透過20馬赫的超高速飛行，能夠躲避間諜衛星的追蹤，還有敵方的反制。

根據塔斯社報導，俄羅斯國防部表示，向美國展示了這款導彈是遵循兩國所簽訂的條約規定。俄羅斯與美國在1994年簽訂《削減戰略武器條約》，2009年有效期滿後，在2010年簽訂《新削減戰略武器條約》替代。

新削減戰略武器條約有效期限為10年，並訂下部署彈頭不可超過1550枚、發射彈頭工具數量不超過800架、洲際彈道飛彈和潛射彈道飛彈分別不可超過700枚、可掛載核武器的轟炸機不可超過700架等等規定。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）表示，先鋒音速導彈在2018年已經開始批量生產，搭配新型洲際彈道飛彈「薩爾馬特」（Sarmat）、高超音速飛彈「匕首」（Kinzhal hypersonic missile）以及佩里夫特（Peresvet）車載式雷射武器系統，可以確保俄羅斯未來數十年的安全。

▲▼俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

▲俄羅斯試射新型先鋒飛彈系統，總統普丁親自坐鎮督軍。（圖／路透）

俄羅斯軍事專家指出，超音速導彈RS-26「先鋒」在大氣層內的飛行速度高達20馬赫（6.86 km / s），射程超過6000公里，重約2000公斤，且可以讓美國反導系統完全來不及反應，並突破世界上任何防空系統。

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