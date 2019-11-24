　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北京扶持韓國瑜？　國民黨：蔡政府別藉「抹紅」操作選舉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

▲總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

媒體報導指中國大陸間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉。總統蔡英文23日不約而同地呼應，中國影響台灣大選，意圖非常明顯，每一次重要選舉，都有看到中國介入的影子。對此，國民黨呼籲，蔡政府應先查明真相，別藉「抹紅」操作選舉。

向澳洲投誠的中共間諜王立強（音譯），自爆曾奉命干預台灣選舉，根據美國《紐約時報》取得的王立強自白譯本，王自稱曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2千萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營。不過，大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，是涉嫌詐騙的在逃人員，其所持的護照證件，皆是偽造證件。

據指出，王立強其實是無業的涉案在逃人員，2016年10月因詐騙最被人民法院判處有期徒刑，2019年4月又騙了人民幣460萬元（約新台幣2000萬元），涉嫌詐騙罪，讓上海市公安局靜安分局立案調查。

國民黨總統參選人韓國瑜23日受訪動怒駁斥，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

國民黨23日表示，國民黨身為在野黨，並不具執政公權力，對於相關報導均無法查證。國民黨呼籲執政黨儘速查明事實，讓2020大選能公平、公正、公開的舉行，勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。

國民黨強調，共諜滲透台灣選舉的傳聞相當聳動，目前相關內容都出於聲稱叛逃的中國大陸特務向媒體的爆料，期盼政府應儘速查證，並向國人做出負責任的交代，而不是藉由媒體報導，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。

其他人也看了這些...

►駁大陸介入！韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢退出總統大選

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
台南妹深夜大街痛哭！他路過「幫擦眼淚」抱抱安慰　下場超慘
「關鍵影片」曝大逆轉！女駕駛闖平交道被火車撞　友怒：台鐵害死
中國間諜王立強身分曝！稱捐給韓國瑜9000萬　上海公安：是詐
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京扶持韓國瑜？　國民黨：蔡政府別藉「抹紅」操作選舉

1124滿一年！綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

人為操作極為明顯...孫大千點出「間諜自爆介入選舉」4大破綻

育兒政策被抄襲？　韓國瑜：蔡英文願意跟著我們的政策　我非常高興

《返校》《陽光普照》金馬大贏家！陳其邁：自由的土壤才能孕育希望的芬芳

快訊／民進黨團推「反滲透法」草案　柯建銘：下週提案逕付二讀

柯P「長得漂亮坐櫃檯」 正妹女醫狂轟：我美！也能做外科

再批國民黨不分區　卓榮泰：吳敦義把一桶桶紅色汽油倒自己頭上

柯文哲高雄助陣被踢館！基進黨批歧視女性　陳佩琪跳出來回：大小事我做主

卓榮泰批吳敦義「倒紅汽油」　國民黨回嗆：打選戰剩抹紅一技？

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

北京扶持韓國瑜？　國民黨：蔡政府別藉「抹紅」操作選舉

1124滿一年！綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

人為操作極為明顯...孫大千點出「間諜自爆介入選舉」4大破綻

育兒政策被抄襲？　韓國瑜：蔡英文願意跟著我們的政策　我非常高興

《返校》《陽光普照》金馬大贏家！陳其邁：自由的土壤才能孕育希望的芬芳

快訊／民進黨團推「反滲透法」草案　柯建銘：下週提案逕付二讀

柯P「長得漂亮坐櫃檯」 正妹女醫狂轟：我美！也能做外科

再批國民黨不分區　卓榮泰：吳敦義把一桶桶紅色汽油倒自己頭上

柯文哲高雄助陣被踢館！基進黨批歧視女性　陳佩琪跳出來回：大小事我做主

卓榮泰批吳敦義「倒紅汽油」　國民黨回嗆：打選戰剩抹紅一技？

季中期待轉先發　陳偉殷：不是很懂球隊在想什麼

蓋茲每年捐1.5兆仍奪首富...自嘲「捐錢不夠快」！邀富豪比賽做公益

陳偉殷暫不回日職　中日龍隊友傳訊息要回來了嗎？

總結馬林魚4年球季　陳偉殷：成績及心情起伏比較大

LV全新男士皮帶挑戰穿搭功力　老花帆布加入鍊條、腰包很可以

感謝馬林魚成全　陳偉殷：收到消息心情低落

金馬獎／李安力挺《夕霧花園》李心潔「不能用獎來評斷」

《熱帶雨》女主角本來不是她！　楊雁雁被「屏除在外」導演：她不適合

吳亦凡新戲開拍前3天突飛LA！　「楊紫爆取消機票」雙方粉絲氣喊：換人

數十年傳統因這條法律消失！圓山飯店董座林育生最想重現「管家文化」

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

網爆料超級造勢：人潮是三重的10倍

綠營慘敗到民調領先2位數...蔡英文、韓國瑜24日嘉義大拚場

宋楚瑜：怎能把陳水扁關在一個小房間？

韓國瑜扯「山東鴨頭」抹黑小英...蔡英文競辦斥：立刻道歉澄清

孫大千點出「間諜自爆介入選舉」4大破綻

韓國瑜：蔡英文願意跟著我們的政策　我非常高興

轟柯P歧視女性言論　正妹醫：我美也能做外科！

郭台銘：2020各陣營都想佔盡我、貶低我

陸方資助韓國瑜8千萬？黃創夏：天大笑話

《返校》《陽光普照》金馬大贏家！陳其邁感性祝賀「致自由」

顏清標：再不爽，看國旗面子上也要投國民黨

即／綠營推反滲透法草案　柯建銘：下週提案

駁中國介選　韓國瑜動怒：我如果拿中共一塊錢　我退出總統大選

宋楚瑜大砲嗆韓：高雄縣27鄉鎮去過嗎

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

遭美媒嗆！李安：今年不比往年差

金馬獎／王淨一聽《返校》再奪獎「超羞手勢」全被拍

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

孫安佐11分鐘聲明全文！暗酸米砂「有些幻覺」

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

高中外牆貼畢業生榜單　他看學霸感言傻了

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

日輪班超過16小時　2年輕關務員猝死

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面