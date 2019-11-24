北京扶持韓國瑜？　國民黨：蔡政府別藉「抹紅」操作選舉

▲總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者徐政璿／台北報導

媒體報導指中國大陸間諜向澳洲情報單位投誠，並指稱北京當局策劃干擾台灣選舉。總統蔡英文23日不約而同地呼應，中國影響台灣大選，意圖非常明顯，每一次重要選舉，都有看到中國介入的影子。對此，國民黨呼籲，蔡政府應先查明真相，別藉「抹紅」操作選舉。

向澳洲投誠的中共間諜王立強（音譯），自爆曾奉命干預台灣選舉，根據美國《紐約時報》取得的王立強自白譯本，王自稱曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2千萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營。不過，大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，是涉嫌詐騙的在逃人員，其所持的護照證件，皆是偽造證件。

據指出，王立強其實是無業的涉案在逃人員，2016年10月因詐騙最被人民法院判處有期徒刑，2019年4月又騙了人民幣460萬元（約新台幣2000萬元），涉嫌詐騙罪，讓上海市公安局靜安分局立案調查。

國民黨總統參選人韓國瑜23日受訪動怒駁斥，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」

國民黨23日表示，國民黨身為在野黨，並不具執政公權力，對於相關報導均無法查證。國民黨呼籲執政黨儘速查明事實，讓2020大選能公平、公正、公開的舉行，勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。

國民黨強調，共諜滲透台灣選舉的傳聞相當聳動，目前相關內容都出於聲稱叛逃的中國大陸特務向媒體的爆料，期盼政府應儘速查證，並向國人做出負責任的交代，而不是藉由媒體報導，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。

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