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「全台最美公路」確定年底通車！台東-屏東行車時間省30分鐘

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▲▼台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔高架橋。（圖／公路總局提供）

▲安朔高架橋。（圖／公路總局提供）

記者蕭筠／台北報導

有全台最美公路之稱的「台9線南迴公路拓寬改善後續計畫」已來到最後一哩路，目前最南端的「安朔-草埔」段已在收尾階段，預計12月底正式全線通車。交通部公路總局指出，南迴公路正式通車後，屏東至台東行車時間可縮短30分鐘。

台9線南迴公路拓寬改善後續計畫歷時8年終於要正式完工，其中，北端台東縣太麻里鄉「香蘭-金崙」段於今年7月1日通車，配置3至4車道，往南走的「金崙-大鳥」路段在10月28日正式開放4車道通行，而最南端的「安朔-草埔」段預計於12月下旬完成全線通車。

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▲▼台9線南迴公路拓寬改善後續計畫安朔高架橋。（圖／公路總局提供）

▲安朔高橋。（圖／公路總局提供）

公總表示，南迴拓寬計畫分別針對不同工程特性進行規劃，包括草埔隧道通風採縱流加點排式系統模式，只要偵測到濃煙，1分鐘內就會啟動通風系統，將煙霧控制往下游出口排出，而隧道消防設計水霧系統部分，則可幫助車輛起火時啟動自動偵測系統，3分鐘內就會自動灑水。

另還有安朔高架橋之施工採高橋墩模組化施工、井式基礎湧水透水環工法、空載光達應用於邊坡監看、動植物環境監測等。施工同時，西濱南工處與農委會也跨域合作進行保安林地復育，以及對於工址之遺址監看搶救、碳排放盤查等作業，目前亦配合現地工進落實執行。

除外，為保全長隧道行車安全，各項電力、空調、照明、交控、警察消防及行車監控等系統，公路總局亦安排專家學者辦理4次履勘，並進行3階段通車勘驗，以確認通車營運階段之運輸安全及各系統妥善率。

台9線南迴公路12月底正式通車後，將大幅雖短屏東、台東間行車時間30分鐘，公總表示不僅可以帶動沿線觀光經濟，還可提升東部地區醫療救護水準，對於屏東及台東地區之經濟發展將會帶來更大效益。

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