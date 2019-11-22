前憲兵總統隨扈「變身講師」　開公司進軍大陸鎖定西南省份

▲許伯暉。（圖／許伯暉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者馬叔安／台北報導

憲兵退伍的台灣青年許伯暉，曾經擔任陳水扁、馬英九、蔡英文三任中華民國總統的維安隨扈，以及反恐狙擊手，退伍後的他藉由學習銷售心理學和語言結構等技能，成為一名企業講師，並透過案例分析，研究出新零售的發展前景，開創培訓機構，如今他準備西進大陸創業，並鎖定內陸的貴州等地區。

「我知道我想要能夠幫助更多的人」，許伯暉在接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時，談起自己結束10年軍旅生涯退伍的原因時表示，當時台灣爆發太陽花學運，他與同袍阻擋衝擊政府的民眾時，心中逐漸萌生職責與夢想的衝突，於是他選擇退伍，重新創業。

▲許伯暉曾任憲兵。（圖／許伯暉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當時的他半年連開了3個不同產業的公司，第7個月就倒了兩間，也瞬間讓他負債將近千萬。從此他開始學習銷售與語言表達技巧，輔導過的個案超過500人，也使他決定成為一名講師。

當時許伯暉向全世界百大企業首席內訓講師徐壽鴻學習講師技巧，從公眾演說、商業路演到新零售商業戰法，後來也運用這些專業成為商業顧問，也在2年內還清了所有的債務，並創立顧問公司，準備進軍大陸，而他的第一站，選在大陸西南方的貴州省。

▲許伯暉曾擔任3任中華民國總統隨扈。（圖／許伯暉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許伯暉表示，在中國大陸與台灣人文水平上存在差異，希望自己可以提升業務營銷人員及創業家國際視野及商業思維。他說，從憲兵到講師、從台灣到大陸，自己心中從來沒有變的是那份職業的「榮譽感」，「每個生命都非常重要並且值得尊重。」