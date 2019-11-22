澳洲小鎮血橘天空籠罩！沙塵暴40℃狂風強襲　機場能見度剩500米

▲ 當地能見度相當低。（圖／翻攝自推特@CharlieBBucket）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲維多利亞省西北部小鎮米爾杜拉（Mildura）21日中午刮起沙塵暴，把天空染成一片血紅橘色，機場能見度也從原本的4公里驟降至500公尺。根據統計，當時風速達每小時40公里，氣溫接近攝氏40度，部分地區道路汽車的身影逐漸消失在揚起的沙塵中。

Mildura has turned sepia again as dust blankets the city. @abcmelbourne pic.twitter.com/k6vN57bLCf — Christopher Testa (@cmtesta) November 21, 2019

綜合CNN等外媒報導，米爾杜拉小鎮歷經數十年來最嚴重的乾旱，且澳洲森林大火迄今仍未停歇，這場沙塵暴的到來猶如火上澆油，帶動野火繼續延燒。當地氣象局表示，肉眼可見的紅色沙塵是表層土，且因乾旱變得更加鬆散，也更容易被風吹起，「但不幸的是，在雨水降下之前，這種情形仍會持續發生。」

目前澳洲面臨日益嚴峻的氣候危機，乾旱僅是其中之一；據統計，大雪梨區（Greater Sydney）的水壩如今僅剩46.6%的水量，遠低於去年同期的64.4%。報導指出，澳洲變得越來越熱、越來越乾燥，且鮮少的降雨已衝擊當地農民生計。