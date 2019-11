澳洲小鎮血橘天空籠罩！沙塵暴40℃狂風強襲　機場能見度剩500米

▲ 當地能見度相當低。(圖/翻攝自推特@CharlieBBucket)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲維多利亞省西北部小鎮米爾杜拉(Mildura)21日中午刮起沙塵暴,把天空染成一片血紅橘色,機場能見度也從原本的4公里驟降至500公尺。根據統計,當時風速達每小時40公里,氣溫接近攝氏40度,部分地區道路汽車的身影逐漸消失在揚起的沙塵中。

Mildura has turned sepia again as dust blankets the city. @abcmelbourne pic.twitter.com/k6vN57bLCf

綜合CNN等外媒報導,米爾杜拉小鎮歷經數十年來最嚴重的乾旱,且澳洲森林大火迄今仍未停歇,這場沙塵暴的到來猶如火上澆油,帶動野火繼續延燒。當地氣象局表示,肉眼可見的紅色沙塵是表層土,且因乾旱變得更加鬆散,也更容易被風吹起,「但不幸的是,在雨水降下之前,這種情形仍會持續發生。」

目前澳洲面臨日益嚴峻的氣候危機,乾旱僅是其中之一;據統計,大雪梨區(Greater Sydney)的水壩如今僅剩46.6%的水量,遠低於去年同期的64.4%。報導指出,澳洲變得越來越熱、越來越乾燥,且鮮少的降雨已衝擊當地農民生計。

Mildura, Australia

The sky over Mildura in Victoria turns orange from dust storms caused by bushfires#photography: Petra Johansson/AFP/Getty Images#AUSTRALIAFIRES pic.twitter.com/vHqcBbeV44