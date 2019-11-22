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鳳山雙屍疑點多！高大成曝「遲疑創」關鍵：沒有就是他殺

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三屍命案「雙胞胎最後身影」！鄰：轉頭見他們在軟墊玩　高大成分析嫌心態。（圖／東森新聞）

▲高大成指出，自殺者通常無法一刀了結性命。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

鳳山母女雙屍案進行解剖階段，17歲李姓少女遭從頸部後方一刀奪命，但陳姓母親脖子上的傷口難以判斷是何人所為，因此案情還有待釐清。資深法醫高大成表示，需要從遺體的傷口上看有沒有「遲疑創」來判斷。

47歲的陳女及17歲李姓女兒消失2天，加上學校突然來電表示孩子都沒上學，這才讓47歲的李男驚覺情況不對，火速從新竹搭高鐵返回高雄，並請鎖匠將房門打開，才發現妻子及女兒早已身亡。

警方表示，母女2人遺體呈現仰躺姿勢，女兒的貨後頸部被一刀刺穿，初判為致命傷口；另外，母親疑似將女兒殺害後才拿水果刀刺入自己喉嚨，但現場沒有任何掙扎、打鬥等痕跡，一旁還擺有些微藥味的混濁白水及罐裝酒瓶，詳情還有待檢調釐清。

▲▼高雄鳳山母女雙屍。（圖／翻攝當事人臉書）

▲李男、李姓女兒、陳女。（圖／翻攝當事人臉書）

據《中天新聞》報導，高大成表示，可以從遺體的刀口去觀察，倘若有遲疑創便是輕生，沒有就是他殺，「就是一刀致命，或致命傷有兩次、有兩處，絕對他殺嘛」。

高大成曾透露，所謂的「遲疑創」多出現在自殺者，代表輕生時會先刺一刀後再鼓起勇氣加深、加大傷勢，能一刀了斷的情況幾乎沒有可能，因為自殺者通常因痛覺而停手，傷口不會超過5公分。

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