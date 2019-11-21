上海明年將辦《英雄聯盟》世界賽　政策狂推拚「全球電競之都」

▲上海市副市長宗明透過直播邀請全球召喚師到上海。（圖／翻攝英雄聯盟官網）

記者蔡紹堅／上海報導

《英雄聯盟》世界賽日前在巴黎落幕，並宣佈2020年將在上海舉辦，上海市副市長宗明也透過全球直播，向全球「召喚師」（英雄聯盟玩家的暱稱）發出邀請。事實上，上海近年積極朝著「國際電競之都」發展，除了舉辦各級電競賽事外，也推出了許多政策與規劃，並領先各省市率先實行「電競運動員」註冊制，將電競納為主流產業。

上海市今年6月發佈了《電競産業健康發展20條意見》，力爭在3至5年內全面建成「全球電競之都」，期望能建立健全電競産業發展標準化體系；開發型態豐富，具有社會效益和經濟效益的電競產品；聚集有核心競争力的頂尖電競企業和戰隊；舉辦專業性強、認可度高、具有國際影響力的電競頂級賽事；建立業態聚集的電競園區、功能健全的電競場館；培育創新引領、專業技能突出的電競高端人才。

政策中也明確提到，將支持在具有相關優勢資源的地區形成各具特色的電競産業發展集聚區，鼓勵社會力量參與投資建設，重點打造3至4個可承辦國内外頂級電競賽事的A類大型電競場館。在積極培育上海本土電競品牌、團隊和企業的同時，鼓勵電競企業積極搭建海外推廣平台，與海外企業和團隊開展交流合作，支持更多優秀原創電競產品「走出去」，支持本地優秀電競賽事赴海外落地。

▼《英雄聯盟》S10世界賽將在上海舉辦。（圖／翻攝英雄聯盟官網）



上海也是大陸第一個施行「電競運動員註冊」的省市，第一批試行的項目包括《英雄聯盟》《DOTA2》《爐石傳說》《魔獸爭霸3》《FIFA ONLINE4》，並將註冊期限設定在3年以上，加強電競運動員培養，保障電競運動員權益，便於電競運動員科學合理地進行職業發展規劃、延長運動壽命，在相對穩定的時間內積極投入電競運動。

在保障電競運動員權益方面，上海也列出了6大項目，包括獲得協會運動員證書，獲得協會組隊的選拔資格和保障，出國出訪獲得相關證明，成長階段的保障、表彰獎勵，各類學習、培訓以及社會公益活動等。

除了產業面，上海也把焦點投入校園，成立了「上海市校園電子競技運動協會」，第一批會員有復旦大學、上海財經大學等30多所大專院校，將整合各界資源，引領電競人才培養、聯賽和校園文創活動等項目。

從各項政策的推出、執行，到接過《英雄聯盟》世界賽的主辦權，上海展現了打造「全球電競之都」的強大野心及執行力，也令中國大陸廣大的電競粉絲相當期待。