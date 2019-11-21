香香路跑開放報名！2020年Taishin Women Run Taipei「作夥」揮汗愛自己

▲2020年「Taishin Women Run Taipei」現開放報名，歡迎喜歡自我挑戰的女性「作夥」參加，由左至右分別為台新銀行資深協理李英偉、中華民國路跑協會理事長范姜瑞、台新銀行環貿金融處資深副總經理蘇韻琇、中華民國路跑協會秘書長陳華恆、大漢集團董事長秦熙嶽。（圖／台新銀行提供）

記者林璟倩／綜合報導

誰說跑步是一種很孤獨的運動！找到志同道合的夥伴一起跑，其實跑步也可以很歡樂、有趣，成為下班後的美好休閒！連續第3年由台新銀行冠名贊助的「Taishin Women Run Taipei」女子路跑活動，2020年的賽事將於3月29日(日)舉行，由於每年都吸引大量愛運動的正妹參加，還被網友逗趣譽為「香香路跑」、「最香的運動競賽」！延續前一年「#姊無畏」的精神，今年強力號召喜歡路跑的女性朋友們揪姊妹淘一同「作夥」跑步，撕去大眾對於「跑步＝孤獨」的標籤，並藉由團體練習的過程激發深藏在女孩內心的堅持與毅力，引爆新女力，跑完一趟漂亮又精彩的路程。

2020年「Taishin Women Run Taipei」女子路跑活動是目前國內規模最大的女性路跑比賽，當天將規劃10公里及21公里組，從臺北市政府前廣場起跑，終點站為大佳河濱公園，為了鼓勵更多的女性朋友能夠踏出參與路跑的第一步，今年也特別新增不限年齡女性皆可參加的3公里組，直接在大佳河濱公園跑完全程，活動限定共18,000個名額於11/21下午4點起開放報名，同時也歡迎參與活動女性朋友的另一半在途中或終點為自己的愛人加油打氣、互相扶持，以實際行動呼應「2020愛妳愛你」！

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本身也是路跑參與者之一的台新銀行資深副總經理蘇韻琇表示，在過程中發現很多女性朋友平日就會相約練習長跑，且在沿途相互鼓勵打氣，令人有感「認真的女人最美麗」，而這剛好正是台新銀行在1995年發行全臺灣第一張專為女性設計「玫瑰卡」的主張，因此台新銀行特別冠名贊助臺灣最大型的女子路跑活動，鼓勵女性朋友展現自信。

台新銀行對外持續支持多項體育活動並贊助運動選手，對內則藉由舉辦活動與成立社團積極鼓勵員工養成運動的好習慣，相關具體作為連年獲教育部頒發「運動企業」認證；2020年「Taishin Women Run Taipei」將延續舉辦在2019年推出深受歡迎的「10公里揪團組」賽事，而台新銀行也將提供團體組前180組報名者刷台新信用卡繳報名費可享9折優惠，台新銀行誠摯邀請女性朋友一起參與2020年「Taishin Women Run Taipei」，無畏、認真的挑戰自我，同時也跑出自信與美麗！

「Taishin Women Run Taipei」2020年報名網址: www.womenruntpe.com