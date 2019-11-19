整棟飯店都沒滅火器！消保處抽查全台24間親子飯店　僅2間合格

▲行政院消費者保護處公布抽查全台24間親子飯店稽核結果。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

飯店內附設兒童遊戲場與否，和親子主題套房已成為現在吸引親子客買單誘因，行政院消費者保護處為確保消費者權益與兒童遊戲安全，近日隨機對全台共24旅宿業者進行查核，最嚴重違規情形是有飯店整棟都沒有滅火器，消保官表示，截至11月18日為止，已有7家業者全部改善完成。

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▲消保處公布唯二全數通過稽核飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲此次稽核全部符合規定的竹湖暐順麗緻文旅（圖／麗緻餐旅集團提供）

▲高雄富野渡假酒店通過消保處5大項稽核。（圖／翻攝自高雄富野渡假酒店臉書專頁）

消保官表示，此次稽核重點為消防安全、建築安全、衛生、旅宿業附設兒童遊戲場管理與定型化契約5大項，抽查新北、新竹、台南、高雄、宜蘭、花蓮地區共24間旅宿業者，其中僅有2間全部符合規定，分別為高雄富野渡假飯店與新竹竹湖暐順麗緻文旅。

▲有半數以上不符合規定的親子飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

5大項稽核中，最多間旅宿業者違規的項目是兒童遊戲場管理，多達21家，其中有8間沒有兒童遊戲場安全證明，有9家業者未指派管理人員或管理人員未符參加講習。消保官特別指出，有業者在告示牌說明中載明企業經營者責任排除條款（例：請旅客自行負責安全），同樣違反法規。

另外，有飯店業者的兒童遊戲場與官網顯示不符，例如雖載明為兒童遊戲場，但現場看較偏向閱覽室，消保處同樣要求改善；另外有業者涉及兒童遊戲室擴大營業，同樣屬於違規。

▲消保處公布有2間業者最多不符合規定。（圖／記者蔡玟君攝）

建築安全共有13間未符合規定，最常見缺失為安全梯、直通樓梯推放雜物，以及沒有緊急逃生路線，已勒令業者改善；有6家業者未符合消防安全管理，主要情況為未設置滅火器、室內消防栓設備遭雜物阻擋、排煙設備未符與未使用防焰標示物品，其中高雄宮賞藝術大飯店更被查出現場未設置滅火器，消保官表示，業者當下表示是將滅火器送去填充，但仍被要求需盡速改善。

衛生管理方面，有7家未符合規定，主要為緊急醫療設施或急救箱藥品逾期，消保官表示，有飯店內的急救箱藥品與用品甚至標示使用期限為2013、2014年，提醒民眾當有使用時需留意業者提供的藥品保存期限。

▲消報處提醒消費者注意事項。（圖／記者蔡玟君攝）

定型化契約僅1間違規，主要缺失為禮券記載不得找零、毀損述不掛失補發等字樣，消保官進一步說明，若是禮券毀損但可清楚辨識內容，仍需讓消費者兌換。

消保處提醒，消費者到親子飯店消費時，必須注意逃生動線是否暢通，室內消防設備是否有雜物阻隔；使用兒童遊戲場前應充分閱讀告示牌注意事項，並注意有無專門管理人員。