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台版《寄生上流》！打掃阿姨帶一家四口住進台商家　她開門傻了

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講述南韓社會懸殊的社會階級差距的電影《寄生上流》，竟在台灣真實上演。（圖／翻攝電影劇照）

圖、文／周刊王

南韓電影《寄生上流》，竟在台灣真實上演！有一位女大生在Dcard上爆料，身為台商的姑姑因為工作長年不在家，把房子交給打掃阿姨整理，但某天她有事開門進入，發現這名打掃阿姨，竟帶著「一家4口」入住，把姑姑的豪宅當自己家，翹腳看電視、睡覺全都來，讓她看了大傻眼！

南韓電影《寄生上流》，訴說貧困人家靠著冒充身份、耍小技倆躋身上流階級，但仍擺脫不了成為豪宅中「寄生蟲」的命運，藉以隱喻南韓社會貧富差距嚴重。而緊貼有錢宿主的「寄生蟲」電影橋段，台灣竟然也有！原PO在Dcard上提到，自己的姑姑是名台商，每月平均有長達2周時間，都在中國大陸出差，在台北的房子須要有人看顧，因此聘僱一位年約打掃40多歲阿姨來幫忙打掃照顧。

女大生提到，因為她跟姑姑感情好，姑姑怕她在學校宿舍住得不舒服，也打了一把鑰匙給她，告知她可以去家裡住；而女大生有時也會去姑姑家幫忙澆花、收信、繳費等，所以她也有打掃阿姨的電話。

請繼續往下閱讀...

有一次原PO平日剛好沒課，再加上宿舍冷氣壞掉太熱，所以她心血來潮，想說去姑姑家休息。沒想到當她抵達姑姑家門口，發現有幾雙陌生的鞋子，後來把門打開一看，先是感受到一陣冷氣的風吹來，接著看見打掃阿姨，竟翹著腳、大剌剌坐在姑姑家裡的沙發上看電視，還吃著原PO買給姑姑的零食；她更看到一個陌生男子在浴室帶著小孩洗澡，主臥室還有另一個小孩在睡覺。而打掃阿姨發現女大生進門後，嚇得收腳反問：「妹妹？你要來怎麼不先說一聲？」

女大生看見眼前畫面，驚訝到說不出話，事後打電話向姑姑告狀，要求仲介公司換人並懲處，親眼看見電影《寄生上流》真實上演，女大生震驚表示：「我不知道她們一家四口住了多久…發現那個月電費比往常多了2000！」貼文曝光後，網友們紛紛驚呼「這比背著同居的另一半，帶人回家亂搞被抓包還刺激耶」、「人不要臉，天下無敵！」

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