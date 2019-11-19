南藝大「神隱校長」現身！續任爭議消失半年　再露臉竟為林志玲

圖、文／鏡週刊

國立台南藝術大學校長詹景裕，6月間因續任投票爭議神隱多時，但日前搭上第一名模林志玲的婚宴話題，他力邀林到校舉辦世紀婚禮，搶占媒體版面。不過，本刊最近接獲南藝大教職員投訴，指控詹治校無方、濫權自肥，還把反對他的教職員拔除主管職務，秋後算帳。

▲南藝大校長詹景裕爆自肥惹議，除了安插好友擔任要職，且列自己為「特聘教授」。（圖／鏡週刊提供，下同）

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詹景裕因續任案惹出風波，6月13日校務會議要針對校長續任投票，祕書室卻在前一天下午4時，才以電子郵件發布通知。詹驚險過關後，將反對他續任的音像學院代理院長孫松榮、總務長吳永毅解職，引發眾怒。

另外，因為校務會議的學生代表未達標準，程序違法，不少師生在校園內高掛白布條，也北上教育部抗議，要求徹查。教育部允諾在調查結果出爐前，暫停發放校長續任聘書，也因此詹至今仍未取得明年續任的資格。

多次被師生批評神隱的詹景裕，上週突然搭上林志玲婚宴的熱門話題，對於婚宴在南美館引發爭議，主動表示南藝大歡迎林志玲來辦婚禮，學校有音樂學院可全力支援，也可舉辦室內或者戶外婚禮。結果引發學生在平台嘲諷「音樂學院=婚禮伴奏，視覺學院=婚禮佈置，文博學院=婚禮顧問、文宣，音像學院=婚禮攝影、宣傳片，南藝大真好用」「要求校長配合用他的太陽能發電板提供婚禮電力」。



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