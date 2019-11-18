總獎金30萬！「第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽」徵件倒數計時中

▲第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽，報名至12月11日(三)截止。（圖／ETtoday）

記者王麗琴／綜合報導

【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽】徵件倒數計時中，歡迎全國大專院校的師長及同學組隊參賽，尚未完成作品的參賽隊伍趕緊把握時間報名參加。

本次的活動遴選台北捷運國父紀念館、古亭站、公館站等人潮多的站體作為設計的主體，參賽團隊可以從寵物、節慶、環保等主題擇一來設計，得獎的前三名可以獲得新台幣10萬、5萬和3萬元的獎金之外，另外也設置「最佳人氣」、「最佳視覺創意」和「最佳科技應用」等獎項以及指導教授獎勵金合計30萬元。

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獲獎團隊除了有獎金之外，還可以獲得東森自然美生物科技股份有限公司贊助的贈品，前三名還有機會獲得額外獎勵，包含得獎作品安排在捷運車站露實際展出的機會、得獎團隊獲得優先加入東森新媒體視創團隊的機會，同時，得獎團隊還能為所屬學校爭光，獲得免費於捷運台北車站上刊燈箱廣宣校務的機會。

本次競賽線上報名時間截至12月11日(三)止，收件截止後，自12月12日(四)至2020年1月6日(一)開始進行網路票選，並在2020年元月進行評審決選，預計於2020年元月中旬公布得獎名單，歡迎全國大專院校師生踴躍組隊報名參加，更多資訊請至活動網站查詢(https://events.ettoday.net/metroaward2019/)。



【活動Q & A】

本次設計大賽收到各界熱烈的迴響，許多師長、同學提出疑問，為統一回覆以利大家準備，相關說明如下：

Q1：請問除了大學部的學生之外，研究所的學生能參加嗎？

A：本次活動歡迎大專院校同學參加，除大學部學生，也很歡迎研究所的同學一同來參賽。

Q2：請問非設計/傳播相關科系的學生能參加嗎？

A：原則上，以設計/傳播相關科系為主，但是，也歡迎對設計方面有興趣、有天分的同學一同參賽。

Q3：請問一定要有指導教授陪同嗎？

A：為確保參賽作品品質，建議還是需要有指導教授，如能獲選，指導教授同時也可獲得參賽獎金。

Q4：請問如果不懂預算編制怎麼辦？

A：本次參賽隊伍僅需初估案子所需經費，後續完稿及製作皆由主辦單位辦理。

Q5：請問有需要將創作作品成案嗎？

A：參賽隊伍僅需以圖片/影片/模型等方式呈現創作即可，後續如參賽作品獲獎，將由主辦單位與參賽團隊商量後完稿，並由主辦單位負責將完稿作品製作輸出。

Q6：請問是否可在指定北捷車站站體的天花板加掛垂吊設計？

A：可以，但須注意「安全性」及「不可影響民眾行走」。

Q7：請問是否需針對整個指定北捷車站站體進行策展設計？

A：原則上，可以針對整個站體，但也可以根據人流和人口變項等屬性，針對某一出入口進行包站策展設計。