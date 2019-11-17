教友相約上山喝茶賞夜景　台東大學2生深夜翻車釀1死

▲台東大學2名男大生昨晚相約到富源山區喝茶賞夜景，途中翻車釀1死1傷。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東市中華大橋16日晚間9點20分發生1起死亡車禍，2名台東大學學生駕著租來的自小客車，由台東市區經中華大橋北上，在1轉彎處疑似因車速過快，整輛車失控，飛越到對向車道，先擦撞分隔島，再撞向南下車道護欄，造成張姓駕駛爆頭，腦漿四溢慘死；另1名乘客受傷的慘劇。

據警方調查，張姓死者是東大資管系延畢生，與19歲蘇姓心動系2年級學生，2人同屬基督教知本東大會所教友，昨日2人相約晚上到卑南鄉富源山區喝茶賞夜景，由死者租車載蘇出遊，疑似是車況、路況都不熟，才會行經肇事路段失控。

台東大學表示：學校會盡全力協助學生保險後續的理賠，2人在校學習表現正常良好，車輛是租賃車，也沒有酒駕情況，教友結伴出遊遇此事，學校深感遺憾，也會全力協助家屬處理。

這起事故由警消抵達現場時，因撞擊力過大，瀰漫著刺鼻的汽油味，消防人員擔心搶救過程引發汽油爆炸，不斷的在路上灑水防範，小客車車頭嚴重毀損，車上零件散落1地，可想見當時車速有多快。

▼台東大學2名男大生翻車釀1死1傷，現場因撞擊力過大，瀰漫著刺鼻的汽油味。（圖／記者楊鈞典翻攝）