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「智慧插座」一鍵操控傳統家電　兆勁推出「福柏智能管家系統」

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▲「智慧插座」一鍵操控傳統家電　兆勁推出「福柏智能管家系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲兆勁發表「智慧插座」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

兆勁（2444）15日發表「福柏智能管家系統」與「智慧插座」，透過軟硬整合，完整將居家所有傳統家電智慧化，不論是哪種品牌的家電，只要搭配「智慧插座」，就可以連結「福柏智能管家系統」，再用手機或平板一鍵操控家電開關。

兆勁這次發表的「智慧插座」，最大的特色就是接收範圍超過300米，並用最小的成本讓傳統家電走進互聯網，只要在家裡部署PLC和WiFi就能進化成智慧家庭，而且適用所有跨品牌傳統家電，不需要改裝就能隨插即用，還不用擔心樓層或水泥牆的阻隔。

▲「智慧插座」一鍵操控傳統家電　兆勁推出「福柏智能管家系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲兆勁推出「福柏智能管家系統」搭配「智慧插座」可以做到一鍵操控傳統家電。（圖／記者姚惠茹攝）

同時搭配兆勁推出的「福柏智能管家系統」，也就是福柏微數據智能助理App，就能打造100％節能便利的居家環境，主要的功能包括每秒即時電流監控、智能節電報表、群組式語音操控、雲端控制連結，有利於上班族或獨居者遠端操控電器及監控用電。

一次提出軟硬整合方案，兆勁這次推出的智慧家居組合，比起單純空置電源開關的功能，還進一步提供微數據節能報表的功能，透過智慧插座搭配App使用，就能讓使用者觀察家中電力的消耗狀況，還可以設定預約用電，並做到主動式監控、即時耗電預警、揪出電器電線異常等功能。

兆勁董事長紀政孝表示，看好5G時代的來臨，這次推出的智慧家居軟硬整合解決方案，就是朝向物聯網應用的第一步，目前「智慧插座」預計明年初在美國上市，後續也會在台灣開賣，未來還將繼續推出智能家居產品，像是智能居家監控等相關應用。

▲「智慧插座」一鍵操控傳統家電　兆勁推出「福柏智能管家系統」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲智慧插座搭配APP做到一鍵操控傳統家電。（圖／記者姚惠茹攝）

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