【瑪法達談星】11.13~11.19　土象星座　處女吉兆接二連三、健康留意

圖文／鏡週刊



金牛座、處女座、魔羯座，本週（11.13～11.19）土象星座運勢。

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♉金牛座（4月20日至5月20日）

不卑不亢，中道為上。退行財星進入最後1週倒數的這段日子，自信心、安全感與順遂度雖然略嫌不足，但往好處看，好事多磨、突破不易的膠著期也快要結束了。不必為急於達成任何結論而做不必要退讓，甚至委屈求全、自我虐待。時機還沒成熟。事業靠團隊戰勝出，雖有實力但不宜單打獨鬥。財吉，佳音不斷。愛情是種幸福滅頂的掙扎。

♍處女座（8月23日至9月22日）

開枝散葉，連下數城。吉兆接二連三的這段期間，守護星退行也進入尾聲，是一段際遇幸運、事業遍地開花的愉快旅程。驛馬星動，日理萬機、東奔西跑的忙碌行程，靠著扼要掌握問題核心、明快處理棘手問題，得以快速解除危機，降低烽火延燒。事業廣度優於深度，觸及率增，享有不錯風評。健康留意。荷包失血。愛情是漣漪盪漾。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

有勇有謀，不負眾望。夢想驅動力轉強的這段日子，有想法、有作法，還有貴人無數，是一段高人氣、高毅力與高EQ的勞苦期。合群或社會動機轉強，對濟弱扶傾或主持正義等公眾議題有感，說服力、領導力有用武之地。事業團隊喜獲生力軍，適時補充戰力、資源整合。收支有餘、存款增，偏財挹注多，有驚喜入帳。愛情是陽光、空氣和水。



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