【瑪法達談星】11.13~11.19　風象星座　天秤理財宜設停利停損　多靠本分掙得

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（11.13～11.19）風象星座運勢。

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♊雙子座（5月21日至6月20日）

強渡關山，有如神助。吉兆連袂而來且守護星退行最後1週倒數的這段期間，各式烏龍狀況沒少但衝擊度變輕，且拜上述數吉星護持之賜，持續享有奇蹟式的轉圜，身涉險境而能不傷元氣，危機輕擦邊球而過。儘管事業壓力如影隨形，但不隨外界雜音干擾，堅持走自己的路，可掌握特定領域的主導與領先地位，做藍海霸主。幸運的是，行動紀律、包裝造勢等外在形象漸趨同步，得權威人士加入相挺，如能輔以綿密攻勢，將頗有可為。沒有犯錯空間。欠款回補、好禮上門。愛情是安身的幸福棲地。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

實事求是，以和為貴。戰鬥星轉進收穫宮且際遇小有顛簸的這段日子，好運不會從天而降、財富多靠本分掙得。沒有白吃的午餐。儘管得到的和預想的有所出入，但無損事業企圖強烈、奮發上進。近期將有一波向上攻堅的短期推力，時機稍縱即逝，宜迅速掌握。重大決策避免因小失大。理財宜設停利停損，切莫戀棧。愛情是化學惰性元素。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

號角響起，勇冠三軍。戰星轉進事業宮的這段期間，事業衝鋒陷陣再現一波榮景，是年度最有銳實力的強勢期，發燒行情將延燒到年底。醞釀很久的事業種子終於發芽長苗，才情將得到施展空間，並成為舞台焦點，直攀生涯高點。近期將有很多佳作出爐、工程完美結案與重大合作提案上門，心情無限快意。名利在手。愛情是擁有幸福金卡。



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