還原台語諧音偷罵蔡英文「ㄐ一女」　謝龍介澄清：有其父必有「其女」

▲謝龍介11日在雲林站台助講，引發「ㄐ一女」風波 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／綜合報導

高雄市民進黨籍議員召開記者會，指控國民黨總統參選人韓國瑜的助選大將謝龍介，在雲林晚會上頭站台致詞時，以諧音的方式疑似罵蔡英文，《ETtoday新聞雲》找到當時助講片段，發現謝龍介是批評蔡英文「有其父必有其女」，但是刻意用台語強調「其女」三次。

11日謝龍介前往雲林西螺參加韓國瑜大埔心後援會成立大會助講。當時謝龍介在台上說，蔡英文是為了選舉才回去認親戚，才說父親是屏東楓港人，謝龍介說：「她父親已改當日本人了，你們知道嗎？」

謝龍介說：「他說韓國瑜在炒土地」，當場反問台下的群眾：「真的嗎？」底下群眾高喊：「沒影」，謝龍介接著問：「誰最會炒土地？」底下群眾又回答：「蔡英文」，謝龍介回答：「你們怎麼都知道」。謝龍介接下來以台語說：「他還不夠行！這樣還不算行，人家說有其父必有...」。

▲謝龍介11日在雲林站台助講，引發「ㄐ一女」風波 。（圖／地方中心翻攝）

講到這裡謝龍介刻意停了下來，底下群眾接著喊：「其女」，不過旁邊主持人是接「其子」，可是謝龍介特別用台語講了三次「其女啦！」還頻頻點頭，主持人蕭德恕說：「妓女難聽啦！」，隨後謝龍介話鋒一轉說：「其女不是那個妓女」，「河洛話咬音要清楚，不然會告我，檢察官若是傳我，我一定調你去」。

▲韓國瑜全國競選辦公室副執行長謝龍介表示，未來會在南部綠營縣市舉辦大型造勢活動，並搭配空拍機打「空戰」，展現韓國瑜的堅強實力，相信能扭轉局勢獲得勝利。（資料圖／記者林悅翻攝，下同）