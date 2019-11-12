國際花毯節「小王子星球」絕美花叢超驚豔！朝聖停車、接駁車攻略一覽

▲受眾人矚目的「台中國際花毯節」登場！今年的打卡美景是高達10公尺的「玫瑰星球」，把這個大家耳熟能詳的法國文學變成一座花園。（圖／台中市政府提供）

生活中心／綜合報導

受眾人矚目的「台中國際花毯節」登場！今年的打卡美景是高達10公尺的「玫瑰星球」，把這個大家耳熟能詳的法國文學變成一座花園，一頭金髮的小王子，高高站立在B612星球，細心呵護他最愛的玫瑰花，童趣帶點大人意境的花叢設計，真的好吸睛，處處都是不可錯過的拍照奇景！不過，每次想朝聖花海，滿滿車潮真的擠得水洩不通，連停車格都一位難求，今年台中市政府規劃免費接駁車、8處停車場，想拍美照根本不用擔心。

台中國際花毯節2016年移師至后里，睽違3年再次回到新社，從11月9日(六)至12月1日(日)聯合新社花海、中台灣農業博覽會共同舉辦，因應眾多人潮，台中市政府交通局特別規畫4條免費接駁車路線及花海專用停車場，銜接轉乘接駁車直達展場，便利民眾往返需求。

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▲小王子為主題的絕美花園，享受鳥語花香的難得假期。

每年花毯節都造成人潮塞爆，趁著好天氣想要出遊卻困難重重，困在車籠裡面動彈不得，實在心力憔悴！等到抵達目的地，展覽時間早已接近閉館時間。因此，2019年「台中國際花毯節」接駁車安排豐原線、太原線、東勢線（假日線）及櫻木花道線。台中市政府交通局長葉昭甫表示，活動期間每天均提供免費接駁專車服務，週一至週日往返北屯太原停車場、豐原火車站及展區內巡迴接駁線，週末更加碼東勢線接駁車自東勢河濱公園往返花海展區，發車間距平日為每班20～30分；假日每班15-20分，坐滿立刻出發。

如果學生族要搭公車，台中市規劃10條公車路線行經新社區，包含：91路、264路、265路、270路、271路、272路、276路、277路、278路、279路，利用花海接駁專車及公車就可優先通行。 針對自行開車民眾，不用害怕找不到車位了！今年開放8處停車空間，分別為太原停車場、新社高中(僅假日開放停車)、新社區公所、新社復盛公園、東勢河濱公園及中興嶺停車場，並加碼開放大坑經補庫停車場，讓大家停好停滿。

另外，花海展內同時規劃3處汽機車臨時停車場及身心障礙停車場，總共可容納3,674部汽車，以及1,653部機車，每個停車場內也有接駁站，呼籲大眾可運用外圍停車場，再轉乘免費接駁車進入展區。





▲台中國際花毯節可看性高，以法國文學名著《小王子》設計，以「愛與希望」為主題。

然而，今年台中國際花毯節的可看性高，花園以法國文學名著《小王子》設計，以「愛與希望」為主題，意境涵蓋人生的每段歷程，融合25萬株花彩、佔地1.8公頃，多處陳設讓民眾可以隨意取景，回歸最初單純的美好，展出期間整點還有動態展演，趁著休假之餘，走一趟花毯節感受小王子最純粹的浪漫真誠。

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