「台獨女神」郭潤庭微笑舉牌：警察白痴！警政署前拍照高調PO臉書　被起訴

▲郭潤庭微笑舉牌被起訴 。（圖／翻攝自郭潤庭臉書）

記者劉昌松／台北報導

有「台獨女神」封號的郭潤庭，是獨派團體「FETN –蠻番島嶼社」的發言人，而她於2017年間在警政署前，舉著一張「警察白痴」的標語，隨後也將照片上傳到網路，沒想到卻因此遭人檢舉。對此，台北地檢署認為，郭的行徑已經涉及污辱公署罪，因此依法將她起訴。

據了解，郭女是因未不滿當時獨派團體在宣傳活動時，遭到警方壓制與驅離，所以才會和其他人到警政署們口舉牌，而事後她也上傳了一張，在警政署前微笑舉著「警察白痴」的字卡。不過，這張照片上傳沒多久後，引發不認人士不滿，因此將照片截圖向地檢署告發。

另外，雖然郭潤庭表示，自己沒有罵特定警員對此，但檢察官認為，雖然郭女沒有指名道姓的辱罵其中一名員警，但在警政署前舉標語一事，已經涉及污辱公署罪。

另外，郭潤庭之前曾因發起反管行動、抗議台大出借場地給中國好聲音等事件、嗆韓國瑜到大陸不敢舉國旗等事件，頻頻登上新聞版面，但最具爭議的一次事件，是2015年9月飛官王勁鈞墜機殉職時，郭潤庭表示「夕鶴」（死好），引發論戰。當時她在臉書強調，ROC國軍是捍衛黨國的系統，都是垃圾，「真的在捍衛台灣的才叫英魂，否則就只是死了一條ROC的黨國鷹犬，實屬大喜。」

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