快訊／天貓雙11成交額1小時03分衝破1000億！比去年紀錄快44分鐘

▲天貓雙11衝破1000億成交額。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／杭州報導

阿里巴巴「天貓雙11全球購物節」今年只花了1小時03分59秒就突破成交額1000億元人民幣（約4340億元新台幣），比2018年的1小時47分26秒快了44分鐘，更比2017年的9小時00分04秒快了近8小時。

今年天貓雙11的主題為「願望11實現」，聚焦在「新消費」「新商業」及綠色物流，支持中國大陸消費升級，協助全球品牌及中小企業開通中國市場之路。尤其在「進口商品」的部分，共有來自78個國家地區、超過2.2萬個國際品牌參與了雙11活動。

天貓也預計，今年雙11將有超過5億用戶參加，比去年成長超過1億，商家及平台推廣的活動，也將為消費者節省超過500億元人民幣。

淘寶天貓總裁蔣凡在開幕發佈會上表示，今年天貓雙11將通過新品牌及新產品拉動內需，滿足中國消費的升級要求，同時也將協助來自世界各地的商家，通過數字化的產品創新、能深入了解消費者的洞察力，以及借助集團平台的個性化內容推薦及與用戶互動等，吸引更多來自中國沿海城市以至欠發達地區的消費者。

蔣凡還說，天貓過去10年有幸與廣大品牌商家一起推動中國零售經濟的數字化轉型，創造大量的新消費，拉動中國的內需，相信今年的天貓雙11將繼續折射中國強大的消費動力和內需潜力，「阿里巴巴集團在今年9月渡過20歲生日，集團當時提出面向未來的三大核心戰略，而『拉動內需』正正是居於首位。」

▼淘寶天貓總裁蔣凡。（圖／記者蔡紹堅攝）

