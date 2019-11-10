台東環保局結合社區推動降溫　企業捐AI機器人

▲「香港商女媧創造股份有限公司台灣分公司」及「方達科技股份有限公司」致贈凱比機器人2台給孩子的書屋。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣環保局結合企業協助書屋改造，環保局於活動中展示推動區域降溫措施中的節電手法及成果，由科技公司贈送智能學習機器人給關懷據點之「孩子的書屋」，透過生動有趣的機器人來教導孩子們氣候變遷的相關知識，讓環境教育可以從小作起。縣長饒希慶齡期望打造台東成為AI智能學習的環境，推動節能減碳的典範。

活動現場展現機器人表演（機器齊舞，獻歡笑），「香港商女媧創造股份有限公司台灣分公司」及「方達科技股份有限公司」致贈凱比機器人2台給孩子的書屋，由知本書屋老師盧英志代表接受。書屋代表盧老師也感謝縣府及企業、志工協助，讓孩子在比較好的環境來學習。

饒慶齡表示：台東縣近年來為減緩氣候變遷帶來的環境影響，透過環保局在6個社區關懷據點、6個文健站、4個孩子的書屋等照護資源，推動區域降溫措施行動，推動多達28個社區共同參與改善。

孩子的書屋陳爸的精神，而為了為延續陳爸的愛心，今年度我們在改造點的選擇上，透過村里長的協助，為多間書屋的建築物進行建築物隔熱改造，也舉辦愛心隔熱工作坊，邀請全台志工一同為書屋的孩子們，透過增加隔熱層、種植綠籬等方式，為建築物簡易的進行改造以減緩悶熱問題。

▼教學機器人致贈與環境綠美化活動。（圖／記者楊鈞典翻攝）