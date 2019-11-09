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永和最凶狠水果攤！81歲的他奮力揮砍鐮刀再用柺杖攻擊　警方帶傷壓制

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記者陳雕文／新北報導

新北市永和警方9日上午9點多至頂溪捷運站1號後方，規勸一名水果攤老闆離開，但老闆態度消極，坐在板凳沒打算移動，因此警方決定強制沒入攤架，此時老闆勃然大怒，掏出鐮刀上前揮砍，警員噴灑辣椒水阻止，老闆痛苦地摀著臉部且鐮刀被奪走，但當不適緩解後，他又拿手邊拐杖攻擊警員。

▲▼永和水果攤。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲該名水果攤老闆長期佔用道路，面對警方勸阻，態度消極坐在板凳不想動。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，81歲的蘇姓水果攤老闆長期霸佔捷運站後方的道路，已造成交通阻礙且髒亂，永和警分局已舉發多次仍堅不配合，當警員強制沒入攤架時，蘇男突持鐮刀衝向前揮砍。

▲▼永和水果攤。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲老闆拿鐮刀衝上前，警方迅速拿出辣椒水噴灑其臉部。（圖／記者陳雕文翻攝）

警員為保護自身安全及考量蘇男年邁，以辣椒水噴其面部，待未有攻擊情事後，立即通報消防人員到場治療。就在蘇男臉部的不適獲得緩解後，旋即持手邊拐杖突用力揮打警員左手臂，警員立刻將其壓制，但在過程中扭傷了自己的右膝；警方正在派出所錄製筆錄中，全案依妨害公務偵辦。

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▼老闆深感不適摀住臉部。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼永和水果攤。（圖／記者陳雕文翻攝）

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