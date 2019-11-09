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台中3屍29歲媽做八大...「兼差本土劇臨演」養一家4口！被無業男友掐死

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▲▼悲慘少婦「21歲產女」遇家暴！離婚做八大　遭初戀男友掐死。（圖／東森新聞）

▲陳女兼差養家，卻被男友掐死。（圖／東森新聞）

記者錢玉紘／綜合報導

台中市出租套房發生母子雙胞胎3人慘遭殺害命案，被害的29歲陳姓女子故鄉在彰化縣竹塘鄉，祖父可算是地方的聞人，頗有名望，且她長相清秀，還曾在本土劇中擔任過臨時演員，貼補家用。無奈她身世坎坷，才逃離前夫的家暴魔掌，卻又遇到恐怖同居人，與兩個兒子一起喪命。

據了解，陳女雖是陳家的養女，陳家人將其視如己出，相當疼愛，感情不錯，但養父在她年幼時就車禍過世。而其祖父曾任鄉民代表，現任當地宮廟主委，在地方上算是有名望的人士，陳女過去也常陪養母探視祖父，竹塘的鄰居則說，陳女喜歡唱歌，個性乖巧，去年也曾與陳姓男友帶著雙胞胎一起回鄉看祖父。

陳女阿姨指出，陳女個性乖巧，去年因家暴而結束與田姓男子的婚姻後，跟陳姓男友住在台中市，10月27日還曾打電話回家，當時沒有任何異狀，也沒多透露日常生活，沒想到兩周後竟發生母子三人陳屍屋內的慘案，讓她感到痛心又錯愕。

由於陳姓嫌犯沒有工作，陳女必須靠從事傳播工作養家，照顧兩名幼子，她今年4月透過友人的介紹，在本土古裝劇中擔任臨時演員，並在臉書上PO出自己穿著戲服的照片，寫下感想表示，「雖然拍戲很累，但還是要拍到最好，要呈現給觀眾最好的一面」。

▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

▲嫌犯抵達台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

陳女早婚生下1子1女，現年分別為7歲與8歲，後來因不堪田姓前夫長期家暴，去年8月與協議離婚，兩人共同監護子女，後來重逢初戀男友陳男，兩人生下一對男嬰，但陳男無業遊手好閒，一家子居無定所，直到今年10月才搬進案發的台中出租套房。

沒想到11月3日時，陳男疑似吃醋陳女工作時與客人過於曖昧，醋勁大發，一怒之下掐死對方，後來索性用棉被悶死親生雙胞胎男嬰，之後他一度返回案發現場，將私人物品及陳女手機、錢包帶走，持續開冷氣掩蓋氣味鄰居在7日察覺有異，主動報案破門，整起案件徹底曝光。

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