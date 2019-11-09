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鞋迷排隊仰天狂睡6小時！他驚勸「這是銀行門口」　千人笑瘋神推測

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▲▼鞋迷排隊仰天狂睡6小時！他驚勸「這是銀行門口」　千人笑瘋神推測。（圖／爆廢公社）

▲男子睡得人仰馬翻，渾然不知自己排錯了。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名男網友8日在臉書分享，有球迷為了搶限量鞋款，提前一天來排隊，但卻排錯睡在銀行門口，一路從銀行開門營業睡到下午2點。他好心上前提醒「排錯地方了」，但對方仍呼呼大睡。照片曝光後，笑翻不少網友，「看來是買不到了」。

原PO在臉書不公開社團「爆廢公社」發文表示，聽說百貨公司9日要賣限量款的鞋子，這位男子很有毅力，提前一天就來排隊買鞋，「只是他幹嘛一直排在我們銀行門口睡，從早上睡到現在。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，他雖主動提醒「你排錯囉」，但不知道男子沒聽清楚，還是根本沒醒，依舊呼呼大睡，「我覺得鞋子開賣後，他一雙都買不到了。」照片中可見，男子睡得人仰馬翻，看似相當疲憊，似乎完全沒發現自己排錯了。

▲▼鞋迷排隊仰天狂睡6小時！他驚勸「這是銀行門口」　千人笑瘋神推測。（圖／爆廢公社）

▲原PO說，稍早他來上班時，看到男子睡在帳棚內。（圖／爆廢公社）

許多網友看完笑翻，紛紛留言表示，「買不買得到我不知道，不過一定先落枕」、「快去跟他說現在已經星期六下午了」、「他是不是其實是在排過年領新鈔啊」、「嘴巴開開，等等鳥兒餵他吃飯」、

還有人笑說，「他一定心想：你們休想騙我，我精得跟猴似的」、「他要騙別人來排他後面、減少敵人，這樣真正的隊友那邊就會少競爭者了」掀起熱議。

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