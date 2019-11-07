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H＆M聯名精品今開賣人潮慘　30人排隊與去年百人盛況差很大

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▲HMＸGiambattista Valli今日開賣，早晨6點有30位民眾等著拿號碼手環，準備8點入內買。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

H＆M每年11月初發表年度重磅設計師聯名系列，今年（2019）找來有「高訂之王」美稱的Giambattista Valli合作，並於今（11／7）晨6點發放排隊手環、8點正式開賣，不過現場僅30位消費者排隊，與去年百人排隊盛況差很大。

▲▼HMＸGiambattista Valli。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼HMＸGiambattista Valli。（圖／記者張妤瑄攝）

▲HMＸGiambattista Valli，開賣前晚就有粉絲來排隊，但截至早晨6點發放手環僅有30人排隊，與去年百人光景差很大。（圖／記者張妤瑄攝）

義大利高訂品牌Giambattista Valli最具代表性的禮服，動輒數十、數百萬，與庶民生活距離遙遠，今年即便呼應「即看即買」大趨勢，搶先在5月曝光聯名消息時，迅速開賣前導系列，相隔半年主系列終於登場，但兩次開賣，都沒有昔日轟動水準。

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲HMＸGiambattista Valli，今年5月就搶先賣一波，今正式開賣主系列。（圖／品牌提供）

雖然如此，前來捧場的都是懂時尚的真粉絲，排在第一位的劉小姐，昨晚（11／6）8點就守候在此，排了12小時終於能開買！本身做服裝相關產業的她表示：「這牌子這1~2年比較紅，有名的就是洋裝，等一下會買3～4件洋裝，（傍晚）會在網路上繼續搶。」

此次網路獨賣款超多，系列主打的「紅色天使翅膀」禮服也是傍晚5點才在網路上開賣，劉小姐是否也有鎖定？她說：「不會啦！那太誇張，但應該禮服業者會想搶吧！」

▲HMＸGiambattista Valli。（圖／HM提供）

▲聯名系列重點款，「紅色天使翅膀」禮服傍晚5點才在網路上開賣。（圖／品牌提供、翻攝HM中國微博）

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2004年創辦至今，最具代表性也最招牌的設計即是繁複打褶的華美禮服，天后Jolin蔡依林當年穿的「花枝裝」便出自該牌，至今仍讓人記憶深刻。不過由於品牌名字未打入人群，與H＆M的聯名，也沒辦法順利走出「同溫層」。

實際上，Giambattista Valli的禮服一件要價數十萬甚至百萬，因此與H＆M此次的合作推出百元、千元單品，還讓設計師獻出男裝處女系列，算是誠意十足，更被譽為一般民眾「與高訂最近的距離」，只可惜反應仍冷。

▲▼Jolin蔡依林，2008年金曲獎紅毯穿Giambattista Valli。（圖／CFP)

▲蔡依林於2008年金曲獎紅毯上穿的就是Giambattista Valli的設計。（圖／資料照／CFP）

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