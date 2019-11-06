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《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台　MOMENTUM Wireless推第三代智慧耳機

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▲《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台　MOMENTUM Wireless推第三代智慧耳機。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台Sennheiser發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

音響耳機設備品牌Sennheiser今（6）日宣布在台推出第三代MOMENTUM Wireless高階無線耳機，並請到《聲林之王2》參賽選手陳忻玥現場舉辦無聲音樂會，直接讓與會者聆聽，透過無線耳機感受更細緻的音質體驗。

全新MOMENTUM Wireless無線耳機，為了呈現猶如錄音室作品的深邃音效，採用42毫米單體，並支援藍牙5.0、aptX、AAC、SBC高解析音頻傳輸技術，還可透過aptX Low Latency低延遲傳輸技術，保證音樂與手機所見影像完美同步，也可使用Smart Control應用程式，設定音樂平衡器，打造不同的聆聽感受。

▲《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台　MOMENTUM Wireless推第三代智慧耳機。（圖／記者姚惠茹攝）

▲Sennheiser推出第三代MOMENTUM Wireless無線耳機。（圖／記者姚惠茹攝）

使用者最看重的耳機體驗，MOMENTUM Wireless無線耳機則強調搭載3種主動降噪模式（Active Noise Cancellatoin）以及外部感知功能（Transparent Hearing），可以有效隔絕外在環境的噪音，同時讓用戶選擇聽見環境聲音，保持警覺。

使用體驗方面，MOMENTUM Wireless智慧耳機具備全新自動開關（Auto On/Off）以及智慧暫停（Smart Pause）功能，只要將耳機打開或折疊時，就會自動啟用或停止，而智能暫停功能可在用戶取下耳機時將音頻暫停，重新戴上耳機後繼續播放。

▲《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台　MOMENTUM Wireless推第三代智慧耳機。（圖／記者姚惠茹攝）

▲MOMENTUM Wireless無線耳機配置3個按鍵。（圖／記者姚惠茹攝）

耳機外觀方面，耳罩跟頭戴都採用天然綿羊皮縫製，可以在長時間配戴還能保持舒適感，並搭配珍珠噴砂的不鏽鋼頭帶滑軌，機身上配置3個按鍵，簡易操作即可控制音頻或來電，並配備一鍵式的語音智能助理開啟功能，只需按下獨立的按鈕，即可連接至Siri和Google助理等。

MOMENTUM Wireless智慧耳機最長電力可達17小時，幾乎能應付一整天的使用，並內建NFC功能，可以快速與手機進行配對，未來還將透過獨家研發的智能控制應用程式Sennheiser Smart Control，進行韌體升級以支援Amazon Alexa智能助理，建議售價為13900元。

▲《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台　MOMENTUM Wireless推第三代智慧耳機。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《聲林之王2》參賽者陳忻玥。（圖／記者姚惠茹攝）

▲《聲林之王2》陳忻玥無聲音樂站台　MOMENTUM Wireless推第三代智慧耳機。（圖／記者姚惠茹攝）

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