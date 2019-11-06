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柯P首次超越韓國瑜！NCC8月電視新聞觀測出爐

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▲▼NCC108年8月電視新聞報導觀測報告（圖／翻攝NCC臉書）
▲NCC108年8月電視新聞報導觀測，柯文哲總計被報導時間首次超越韓國瑜（圖／翻攝NCC臉書）

記者陳世昌台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)6日公布「108年8月電視新聞報導觀測」統計結果，總計11個頻道於8月4日~10日的新聞，被報導時間前5名的特定人物依序為柯文哲、韓國瑜、郭台銘、蔡英文、王金平。柯文哲首次超越韓國瑜，顯示柯文哲創黨受重視程度。但中天報導韓國瑜時間佔比仍高達45.16%，遠遠領先其他電視台。

NCC統計108年8月份電視新聞報導標題結果發現，8月播報特定人物總量比率則數約25.15%；秒數則為28.99%，較3月及5月少，較7月略增，播報特定人物總量比率低於歷次受觀測月份平均值；另就個別頻道前5名比較可發現，8月報導特定人物比例亦更趨於平衡。
▲▼NCC108年8月電視新聞報導觀測報告（圖／翻攝NCC臉書）
▲NCC108年8月電視新聞報導觀測報告（圖／翻攝NCC臉書）

由該報告統計結果發現，8月報導特定人物時間佔比最高前3頻道分別為年代(49.97%)、壹電視(42.42%)、寰宇二台(39.45%)。另總合各臺被報導時間前5名的特定人物依序為柯文哲、韓國瑜、郭台銘、蔡英文、王金平，其中，柯文哲超越韓國瑜，反映柯文哲創黨所受重視程度。

進一步分析，8月各頻道報導特定人物中，報導個別特定人物時間佔比最高前3名依序為中天(韓國瑜/45.16%)、台視(柯文哲/39.70%)、中視(柯文哲/36.74%)。

而各頻道報導個別特定人物最高與次高時間比率差距前3名依序為中天(25.77%)、台視(21.46%)、三立(13.55%)，顯示新聞製播特定人物過於集中已有改善，但部分頻道仍有調整空間。
▲▼NCC108年8月電視新聞報導觀測報告（圖／翻攝NCC臉書）
▲NCC108年8月電視新聞報導觀測報告，11家新聞頻道的報導則數總合韓國瑜最多，秒數柯文哲最多（圖／翻攝NCC臉書）

經由歷次觀測資料得知，以3月首次觀測及本次8月觀測結果相較，就各頻道「報導個別特定人物時間最長者」增減幅度，降幅最大前三名分別為中天(-43.15%)、中視(-40.84%)、TVBS(-33.54%)。


NCC 108年8月新聞頻道觀測

觀測期間
108年8月4日至同年8月10日(共7日)

觀測頻道
無線電視新聞台(台視、中視、華視) 、衛星新聞頻道 49至55台(壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、 TVBS) 及MOD寰宇新聞二台，共11個新聞頻道

觀測時段
每日中午12-13時、晚間7-8點(不含廣告及氣象)

觀測標的
每日以2小時之新聞標題為基礎，就報導特定人物比例進行觀測分析，以當週新聞標題出現頻次較多之「蔡英文」、「賴清德」、「王金平」、「郭台銘」、「 柯文哲」、「韓國瑜」、「侯友宜」、「鄭文燦」、 「盧秀燕」、「黃偉哲」、「蘇貞昌」、 「洪秀柱」 、 「王定宇」等13人為分析對象。

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