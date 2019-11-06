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台64科技執法12天抓8件大車超載　「動態地磅」彈無虛發

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▲▼警方在台64以「動態地磅」配合大數據分析科技執法抓大車超載。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方在台64以「動態地磅」配合大數據分析科技執法抓大車超載。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲分局自10月份起，強化取締台64線及龍米路段雙向超載車輛勤務，透過公路總局設置的「動態地磅」，短時間內透過大數據分析及測得之動態重量，系統就會跳出警示畫面提醒攔查，讓警方每次出擊皆彈無虛發，從10月25號啟動後12天內，就開出罰單超載8件、滲漏3件以及號牌汙穢54件。

蘆洲警方為強化取締大型車輛超載違規之效能，主動出擊與公路總局合作執法，透過新架設的「動態地磅系統」逐一檢視車輛是否違規，該系統與監理機關資料連線，在短時間內運用大數據分析，以車牌號碼比對車籍資料、當下照片及動態重量測得車輛超重情形，系統跳出警示車輛畫面，員警隨即驅車上前攔查，在科技與警方雙重把關下，超載車輛將無所遁形，攔查成功率大幅提高。

警方呼籲大型車駕駛人，不論是駕駛砂石車、大貨車或預拌混泥土車等，都應遵守交通規則，如果承載超重貨物除會對公路基本設施使用年限帶來衝擊外，也會使駕駛難度提升、降低車輛操控性，蘆洲分局將會持續取締違規車輛，確保道路橋樑之安全，也遏止超載違規情形層出不窮。

▼警方透過系統偵測來往車輛是否超重。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼警方在台64以「動態地磅」配合大數據分析科技執法抓大車超載。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼警方在台64以「動態地磅」配合大數據分析科技執法抓大車超載。（圖／記者陳豐德翻攝）

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