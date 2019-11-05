16歲賺破億！「麥克風小天王」蘇友謙宣布退出電商界：我下三濫...

▲蘇友謙昨天突然在臉書PO文，發表震撼宣言，即將退出電商界。（圖為本刊資料照）

圖文／鏡週刊

曾靠賣麥克風賺進上億的「麥克風小王子」蘇友謙，昨（4日）突然在臉書PO文，發表震撼宣言，即將退出電商界，他表明：「我覺得我的人品跟經驗不配當一個管理者，我即將把企業轉任給我的哥哥。我個人蘇友謙品牌宣布退出電商。」

蘇友謙中輟學業創業賣「行動麥克風」，16歲就成為億萬富翁，今年初跨足整合行銷事業，不過他曾在臉書直播崩潰，坦承吸食K他命並到派出所自首，8月又直言因為投下巨資廣告、幫忙家人加上揮霍，億元資產不僅蒸發殆盡，現在還是負債狀況。

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如今他無預警宣告退出電商，自曝「為了爭權爭勢不顧一切手段，這下流的事我也幹過數次」、「我真的是奸商、下三濫，對不起曾經的過客們」、「也由愛生恨，表裏不一，得不到就毀掉，我把商業太當兒戲了，動不動就鬧解約，以權勢壓人」。

他在影片中強調毒品的可怕，「為了生存，破害（壞）行規，一切都是碰了不合法的東西，我苦口相勸大家真的別再碰。」他回應自己和家人彼此都害怕對方會自殺，家庭氣氛更因此被搞得雞飛狗跳，這次決定全面退出自己的事業，交由哥哥處理。

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