微軟Surface Pro 7在台上市　白金/墨黑二色可選、單機售價28,088元起

▲微軟Surface Pro 7在台上市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

還記得10月初時，微軟發佈了一系列的新產品嗎？其中的二合一筆電Surface Pro 7在今（4）日上市了，該款筆電搭載了Intel第十代處理器、Type-C連接埠，以提供使用者更完整的體驗。Surface Pro 7在台推出白金、墨黑二色，單機售價28,088元起。而除了Surface Pro 7外，台灣微軟也預告，Surface Laptop 3即將於12月初在台上市。

▼微軟Surface Pro 7在台推出白金、墨黑二色。（圖／記者邱倢芯攝）

Surface Pro 7機身重量為775g，配合上可拆式鍵盤，該款電腦既可是筆電，也是平板；搭載Intel第十代處理器，效能執行速度相較於前一代產品提升了兩倍，為了方便大部分的使用者，Surface Pro 7機身上並存了USB-A與USB-C。

而在電池續航力上，Surface Pro 7號稱專為創作者與商務人士而生，因此在效能上也不能妥協；此款電腦擁有10.5小時全天候待機電池續航力，透過USB-C充電埠，更可在一小時內快速充電至80%；此外，Surface Pro 7相容於Wi-Fi 6標準，可帶來高效極速使用體驗。

頂規款Surface Pro 7搭載了Intel Iris Plus Graphics顯示晶片、1TB儲存空間，以及16GB記憶體，以提升圖像處理效能。除此之外，Surface Pro 7還內建了雙重遠場錄音室等級麥克風、Dolby Audio Premium音效1.6W立體聲喇叭，以及500萬像素前置鏡頭。

Surface Pro 7單機售價28,088元起，使用者可依使用需求加購實體鍵盤保護蓋，以及Surface手寫筆，且這次手寫筆還特別推出了冰藍與緋紅兩種色款。

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