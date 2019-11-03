答應女兒所有心願！寶貝出嫁「超豪華喜宴」　老爸真的做出「一條龍」

圖文／周刊王

昨（2）日全台陽光普照，是適合嫁娶的好日子，台南名人陳智文也選在這天嫁女兒，他笑說曾經答應會滿足女兒所有心願，因此當女兒陳儀玲許願想要一條烏魚子龍在喜宴現場、並請到南部辦桌名師汪義勇來掌爐時，陳智文毫不猶豫地應允下來。

▲陳智文的手繪原稿。（圖／宋岱融攝）

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他早在喜宴前一年便多方打聽、蒐集六兩以上的野生烏魚子，並親手畫草圖、打樣試做、甚至估算承重，拿出承接工程時的專業與專注。喜宴當日，250片的野生烏魚子被穩穩的紮在竹篾筒上，總重量超過六十公斤，栩栩如生的龍頭配上祥雲，立馬成為賓客爭相拍照留影的焦點。

▲烏魚子龍拼裝中，需四個大男人同組。（圖／宋岱融攝）

而在辦桌部分，擺放在後臺滿滿的活海鮮，龍蝦、處女蟳、掌心大的鮑魚與龍膽石斑一車一車運來，光是看到食材便已知道晚上的陣仗跟主人的好客。

「海鮮一定要活的才好吃，我不可能給客人不新鮮的料。」總鋪師汪義勇說。

給客人暖胃的羹湯「雪蛤干貝珠」隨便一撈便是料，「溜油龍膽石斑」一上桌就是一整盆沒在算魚片數的，「蒜蓉河粉小龍蝦」的肉質新鮮彈跳，「蠔皇虎掌原鮑」更是不計成本的以蹄筋、海參與掌心大的鮮鮑在砂鍋中以猛火逼至入味，上桌時還噗噗的冒著泡泡，色香味俱全。

▲辦桌水腳正在清理鮑魚等海鮮。（圖／高靜玉攝）

▲烏魚子上桌非常豪氣，看了讓人食指大動。（圖／高靜玉攝）

▲滿滿一鍋的滾燙鮑魚大火逼催中。（圖／高靜玉攝）

最後上桌的水果集「金玉滿堂喜」更是奢華，從哈密瓜、大雪梨、葡萄到蓮霧人人有份，名人嫁女的用心與奢華，總算讓人開了眼界。

▲汪義勇辦桌團隊聞名的水果盤。（圖／高靜玉攝）

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