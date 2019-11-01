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【廣編】牛肉控快衝！食下最潮紐約克牛排大集合

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▲食下最潮紐約克牛排大集合：Buttermilk摩登美式餐廳、維多麗亞N°168 PRIME牛排館、裕元花園酒店、地中海牛排館。（圖／美國肉類出口協會提供）

【廣編】

圖、文／美國肉類出口協會提供

台灣人普遍喜愛油花多的肋眼，或是口感軟嫰的菲力，但紐約克牛排的美味，懂吃的才知道！美國肉類出口協會美旗林認證推薦4家最潮美式牛排館： Buttermilk摩登美式餐廳、維多麗亞酒店N°168 PRIME牛排館、裕元花園酒店、地中海牛排館，讓大家享受美國紐約克的獨特美味。

全家大小、三五好友聚會的最佳地點： Buttermilk摩登美式餐廳

台北中山意舍酒店一樓的Buttermilk摩登美式餐廳。使用直火炭烤的美國紐約克牛排牛肉，吃到嘴裡的口感較有咀嚼肉塊的飽足感，只要$690即可享受到 5oz 的燒烤美國紐約克牛排。

美食老饕台北享牛排的最佳首選：維多麗亞酒店N°168 PRIME 牛排館

維多麗亞酒店N°168 PRIME牛排館，致力推動廚藝交流，希望以新穎的牛排料理技術，帶給客人更完美的用餐體驗。美國蒙大拿乾式熟成紐約克10oz 2,300元或是美國頂級紐約克10oz 1,600元以及16oz 2,600元。

美國極佳極乾式熟成牛排的奧秘：裕元花園酒店映景觀餐廳

台中的裕元花園酒店映景觀餐廳，嚴選美國極佳級(USDA Prime)最高等級的牛肉，在特製的低溫熟成室內，每日監控最佳溫度與濕度，加上主廚專業的乾式熟成技術，約需21~28天，使牛肉本身的天然酵素進行熟成作用。爐烤頂級乾式熟成帶骨紐約克牛排18oz 4,050元。

綠建築屋頂花園自然栽培有機香料挑起你我的餐食饗望：地中海牛排館

歐華酒店的地中海牛排館以頂級乾式及濕式熟成牛排，精選知名牧場的頂級自然牛，經過時間的熟成，完整了強化牛肉天然飽滿的肉汁及香嫩鮮甜的口感。歐華地中海牛排提供美國達堡亞牧場濕式熟成45天紐約克牛排6oz 1,590元。

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