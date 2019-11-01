東稻家居攜手紅牛奶粉大FUN送　刮刮樂100%強迫中獎

圖、文／東稻家居提供

「我是紅牛，不是黃牛」是紅牛奶粉經典名言。兒時喝著奶粉，坐在搖椅上的場景猶如昨日，時光飛逝，長大後我們成為身兼多職的大人，沉重的不只是公事包，還有為人生向前奮鬥的力氣。現在，「輕鬆生活，夢想成家」的H&D東稻家居將攜手RED COW紅牛奶粉，一同帶你坐上時光機，回到美好的小時光。即日起，紅牛U東稻全脂奶粉袋裝，全台通路限量20,000份，100%中獎機率，讓你有機會把萬元家具、日式兩用吸塵器等數多好禮帶回家，數量有限，售完為止。

挺過多次食安風暴 紅牛奶粉100%安心喝

RED COW紅牛奶粉一向重視家的需求，家人的健康是幸福生活的根本，因此紅牛奶粉致力於研發符合國人需求的營養品，從紅牛全脂奶粉、紅牛愛基特殊營養品、紅牛康健機能奶粉，到紅牛聰勁運動營養品，任何的營養需求都可以在紅牛找的到。有消費者說：「你們的紅牛奶粉我從小喝到大，喝到現在，當2個孩子的爸爸了，我小孩也是讓他喝紅牛。」是的，許多客戶陪伴紅牛奶粉一起長大，經歷了50年的世代傳承，RED COW紅牛奶粉始終堅持採用優質紐西蘭純淨乳源，100%含乳量，零添加、零香精，品質通過多項認證，只為提供大家最優質的營養。

紅牛U東稻 活得舒服喝得健康

全台最大家具通路品牌，H&D東稻家居，至今成立15週年，以平價、時尚、服務為宗旨，訂單配送、自有物流士、一條龍的服務確實掌握顧客需求，讓買家具再也不是一件困難的事。走過幾十個年頭的紅牛奶粉，是大家童年的回憶，奶粉泡完還要加上砂糖及牛奶，並配上一塊麵包，才是正宗經典吃法。

幸福的味道 有溫度的家

活動的推出，期望為忙碌的社會大眾打造溫馨環境，停下腳步一家人在客廳沙發上談笑之餘，還可以安心補充最天然的營養。努力照顧家人的健康，共享更美好的居家品質，一起「讓家更有溫度」！

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