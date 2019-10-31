抗議禁蒙面法！　香港網友號召中環蘭桂坊「全民面具日」萬聖節遊行

▲許多香港人萬聖節會到蘭桂坊，今年因為禁蒙面法受到注目。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉亭／綜合報導

香港禁蒙面法正式生效後，各種反抗風波仍未平息。香港有網友號召於31日萬聖節晚上，於中環蘭桂坊舉行「全民面具日」，從銅鑼灣維多利亞公園遊行至中環一帶。

根據《香港01》報導，香港網友發起萬聖節當天發起「全民面具日」，呼籲市民帶著一枝白花，晚上7時半於維園集合，一路走至蘭桂坊後，預計9時解散，藉此抗議禁蒙面法。

警方則呼籲，因應當晚情況，天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶有可能出現大量堵塞道路事件，威脅公共秩序及破壞社會安寧，警方呼籲市民應盡量避免到有危險的地方。警方下午兩時起，會分階段在蘭桂坊及中區一帶實施特別交通安排。

警方也表示，未經批准的集會增加公共安全及公共秩序的風險，警方已提醒當區店鋪加強留意，在有需要時提早關門。警方亦會在有需要時封閉部份道路，希望市民體諒及配合警方行動安排。警方又呼籲，任何團體如計劃舉辦任何活動，應盡早與警方聯絡及協商。

港鐵進行風險評估後，今日下午2時起關閉太子站，中環站則會由晚上9時起關閉，除了機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務，將於晚上11時收車。因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間，基於安全考慮，個別車站或出入口亦可能隨時關閉。

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