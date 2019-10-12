國造國機已出廠、潛艦即將出廠服役！　蔡英文：盼再讓她連任4年

記者林悅／台南報導

總統蔡英文於10月12日傍晚，到台南市永康區「廣護宮」、仁德區「忠義宮」為民祈求風調雨順、國泰民安後向選民訴求，我們的政府，目前國造國機已出廠，國造潛艦將於2025年現身服役，盼選民讓她再連任4年。

▲總統蔡英文到仁德區「忠義宮」祈求風調雨順、國泰民安，並向選民訴求，目前國造國機已出廠，國造潛艦將於2025年現身服役，盼選民讓她再連任4年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

位在台南市仁德區忠義路的忠義宮，已有3百年歷史！總統蔡英文於12日傍晚約5時25分許，在市長黃偉哲、立委王定宇等陪同下，抵達入宮上香、獻花、獻果為民祈求風調雨順、國台民安。

忠義宮送予蔡英文總統「包、粽」後，蔡總統向現場數百名支持者訴求，讓她順利再連任四年。總統蔡英文指出，以前的總統不敢、不做的事情，而我們都一件一件的做！我們的國機國造，現在我們的高級教練機…都已經出廠，很漂亮、都是我們製造的，我們已會自己製造飛機了，所以有決心的政府，一定會做出成績。

蔡英文總統說，我們現在就正在製造潛艦，這也是以前的總統想做、卻做不出來的事情，我們現在於2025年，自製的潛艦就會出廠服役，盼望台南鄉親支持，讓她繼續再連任4年。