吹暖氣賞極光！「北極冰屋旅店」2020年開幕　每人要價325萬元

▲「北極冰屋旅店」提供獨立衛浴、暖氣設施。（圖／翻攝自「North Pole Igloos Hotel」）

記者張靖榕／綜合外電報導

極光的美世人有目共睹，而即將在2020年開幕的「北極冰屋旅店」提供人們一個溫暖舒適的空間，在絢爛的夜空下享受高檔的旅遊經驗。芬蘭旅遊業者杭克萳（Janne Honkanen）率領團隊執行旅店計畫，以因紐特人（Inuit）的冰屋作為設計藍本，旅店將散置在極圈內，並隨著天候狀況移動，除了設置獨立衛浴間外，還會提供暖氣。這難得的經驗1人要價10萬5千美元（約新台幣325萬元）。

根據「CNN」、《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，每年大約只有1000人來到北極旅遊，遊客可以在4月搭乘直升機前往，6月到7月可以選擇搭船，但總是得帶必要的裝備和帳篷，艱苦地面對極端、冰凍的環境。

由於北極的極端氣候，旅店服務一年當中只會開放一個月，芬蘭專辦極限旅遊的旅行社「Luxury Action」創辦人杭克萳表示，「北極多年來都是一個世上最為獨特的旅遊景點，這裡卻沒有良好舒適的住宿設施」，「我想要把露營設施帶到當地，藉此創造一個舒服得多的北極旅遊體驗。」

「北極冰屋旅店」（North Pole Igloos hotel）由10個有暖氣的帳篷式冰屋組成，冰屋各自獨立、附洗手間、窗戶都正向南邊，確保能夠看見動人的極光，另外還有駐地經理、導遊、廚師和保安團隊提供服務。旅客們將在北極海中心的冰層上安心入睡。

「北極冰屋旅店」預計於2020年4月開幕，杭克萳指出，飯店的位置會因應當地天氣轉變，隨時將冰屋調整到最安全的地方。杭克萳當然也提出該計畫的理念，希望藉由旅店提供的北極旅行服務，讓更多人正視氣候變化問題。

冰屋（Igloo）出自因紐特人的傳統房屋，用堅厚雪塊蓋起來的半圓頂小屋，能夠抵擋寒風和北極熊，並將溫度留在小屋裡頭。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」