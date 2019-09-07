寵物旅館「弄丟歐告」怪項圈太鬆！主人求：找回來　店員冷答：我不用睡覺？

▲寵物旅館的回應讓人相當傻眼。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者林昱萱／綜合報導

台中某間寵物旅館遛狗時，不小心讓狗狗跑掉，竟然還反過來怪狗主人，沒有把狗狗綁好、項圈綁得太鬆，這未免也太誇張了吧！

前腳截肢的8歲黑狗忍者，是主人的心頭寶貝，雖然僅有3隻腳，但模樣仍是相當可愛，萌萌無辜的大眼和其他狗狗一樣，但日前牠被送往寵物旅館時，卻因為寵物旅館的疏失而失蹤，讓主人相當著急，還好最後主人有成功將忍者找回，才免於牠流落街頭的命運。

不過，離譜的是，忍者不見的當下，店家竟然理直氣壯地對主人說：「掙脫項圈了」、「你怎麼沒有把項圈綁好」，讓主人相當傻眼並回應：「牠的項圈一直都是這樣，沒有跑掉過，現在這不是重點，麻煩找回牠謝謝」，更誇張的是，店家竟然囂張地回應：「怎麼找」、「我不用睡覺嗎...晚上也看不到」、「你項圈沒弄好要怪我？」。

事件發生之後，立即引發不少網友撻伐，紛紛留言表示，「把狗狗弄丟還要怪飼主項圈沒繫好？」、「把狗狗弄丟還強詞奪理回覆要睡覺？」、「把狗狗弄丟還直接在對話內容說幹？」此外，目前店家的粉專、Google評論已經都被關閉。

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