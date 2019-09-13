媒合青農到桃園機場販賣有機蔬菜　20分鐘內全部完銷

▲邱素芬(中）媒合青農到桃機販賣有機蔬菜。（圖／翻攝自邱素芬臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

媒合青農到桃園機場販賣有機蔬菜，首次設點販售，20分鐘內全部完銷！桃園果菜公司董事長邱素芬13日指出，桃園有許多優秀的青年農友投入有機農作，生產各式各樣健康的有機蔬菜和稻米，惜欠缺通路，經營辛苦，她親自拜會桃機董事長王明德，由員工福委會提供防護團走道一隅設點，經由APP預購，因產地直送，反應熱絡。

邱素芬為能夠協助青農建立銷售通路，增加收益，相當開心。邱素芬說，桃園是北台灣最大的蔬菜供應產地，市長鄭文燦相當重視青農的各項輔導與扶持計劃，除了協助青農建立產銷履歷農產品標章（簡稱TAP標章）機制，並研議擴大青農計畫，提升整體農業發展，鼓勵更多年輕人投入農業。

邱素芬為了鼓勵青農全心投入有機農作生產，卸下議員職務轉任桃園果菜公司董事長要職後，努力協助青農行銷通道，要讓更多民眾能吃到健康美味的蔬菜，對於桃園機場員工多，因上班忙，無暇到市場採買新鮮蔬菜，於是獲得桃機董事長王明德支持，取得桃機福委會同意，利用該會的手機APP軟體，由員工前一天預定有機蔬菜，青農第二天當天一早採收，下午二點半送到桃機，在定點通知員工領取，另有現場販售給來不及預購的員工。

邱素芬說，這項前進桃機為青農銷售有機蔬菜的行動，前幾天首日開賣，桃園區青農李日貴和龍潭區青農謝智宇，帶去的有機蔬菜在20分鐘，全部完銷，給青農來來莫不鼓勵。邱素芬計劃，下個目標是桃勤和機捷A8長庚醫院站。