5男1女黑吃黑16刀砍死鹽水雞販　搶K毒包再丟醫院：路過純幫忙

記者邱中岳／台北報導

北市1名鹽水雞販兼營毒品男子日前遭人丟包南港忠孝醫院，經搶救後不治身亡，警方事後追查發現與「毒品買賣有關」，且應該是計畫預謀性搶貨殺人，鎖定5男1女進行追查，而主嫌6人則陸續於中秋節前夕到案，訊後也依照強盜殺人罪嫌送辦。

警方調查，32歲的林姓嫌犯等5男1女，在10日上午5時許，相約41歲的林姓毒販在南港一處「毒倉庫」交易，林嫌等3人先行下車與林會面，另一男子與女子則在車上隨機等候，而3男帶著口罩、手套進入後隨即搶奪毒品。

▲北市1名男子身中多刀遭砍，警方事後追查5男1女到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

但林男事後在現場與3人發生爭執，3人直接狂砍對方16刀，事後見事態不對，緊急將人送往南港忠孝醫院，到醫院時還向急救人員謊稱，「正巧是路人經過，見到傷者受傷才純粹善意的協助幫忙。」

警方追查後發現，6名嫌犯根本有預謀性犯案，除了進屋犯案時戴手套以及口罩，甚至連作案用的車牌也是懸掛與車身不符合的車牌，且因現場疑為藏毒的倉庫，初步估計遭搶走的包包內有大量的K他命毒品。

▲3名嫌犯犯案後快步離開，還低頭躲避監視器拍攝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也呼籲，不法份子勿逞兇鬥狠，尤其針對毒品案件查緝絕不寬貸，警方將賡續執行各式掃蕩勤務，展現打擊暴力犯罪之決心，決不容許惡徒危害社會治安，敗壞社會風氣，以維護社會治安。

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