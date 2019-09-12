黑幫坐擁突擊步槍、霰彈槍大量軍火　特警攻堅「鐵皮屋交火50槍」1人受傷

記者趙蔡州、張君豪／綜合報導

新竹、桃園一帶流竄的黑幫「風飛砂」作風剽悍且擁槍自重，警方2年前破獲該幫老大暴力討債、開槍壟斷砂石業，其中有一名謝姓男子狡猾躲藏沒有到案，後續還在新竹經營地下兵工廠。刑事局12日對謝男展開圍捕，對方看見員警上門也開槍反擊，雙方在新埔一處鐵皮屋駁火上百槍後，謝男才棄械高舉雙手投降。

刑事局表示，44歲謝姓通緝犯是桃竹一代幫派「風飛沙」風北會會長，2017年跟著幫內大老洪國華暴力討債、開槍恐嚇壟斷砂石業，遭警方破獲後狡猾躲藏沒有到案，後續涉嫌在新竹縣新埔鎮經營地下兵工廠，搜購大量玩具槍後加裝金屬改造擁槍自重。

▲謝姓嫌犯被警方上銬帶回。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局偵一大隊、桃園市警局龍潭分局、八德警分局共組專案小組追查2年，12日前往謝嫌位在新埔鎮褒忠路的地下兵工廠展開收網行動。員警全副武裝荷槍實彈上門攻堅，謝男看見員警後立刻拿出霰彈槍開火攻擊，鐵皮屋內外瞬間槍聲大作，有一名員警因此被流彈碎片擊中，所幸只有頸部紅腫瘀青。

維安特勤隊員、桃園保大特警則以強大火力反擊48槍，同時就地掩護或攜防彈盾牌持續進逼，對方不敵警方火力遂持槍躲藏與警對峙。警方為了求穩定謝嫌的情緒，通知謝嫌家屬到場溫情喊話，謝嫌終於才棄械高舉雙手投降，現場另外有2名小弟也被上銬帶回偵辦。

▲刑事局破獲新竹縣一處地下兵工廠，各式長短槍火力強大可武裝一個步兵連。（圖／記者張君豪攝）

警方在現場查扣捷克製CZ75制式手槍，這把手槍可以全自動發射、宛如小型衝鋒槍、另查獲改造金牛座手槍3把、改造華瑟90手槍兩把、以及改造MP4、仿美M系突擊步槍一把，大量半成品槍枝半成品及上百發的步槍、手槍及霰彈槍子彈，火力幾乎可以武裝一個步兵連。

警方透露，謝嫌落網之後激動表示，他因為前案官司甚多，經假釋在外身背多條通緝，在新埔經營地下兵工廠見到警方破門，想到一但被抓將面臨10多年以上牢獄之災，「再也見不到父母老婆和出生沒多久的小孩」，才會硬著頭皮開槍抵抗，同時也否認有販售改造槍枝牟利。

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