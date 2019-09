推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

▲副牧師威爾森致力於推廣心理健康,卻驚傳自殺。(圖/取自Jarrid Wilson Twitter)

國際中心/綜命報導

根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,以推廣心理健康出名的威爾森(Jarrid Wilson)於9日自殺身亡,僅享年30歲。

資深牧師勞瑞(Greg Laurie)說,威爾森於去年開始在南加教堂擔任副牧師,並致力於推廣心理健康,也多次演講相關議題,積極地幫助負面和有自殺念頭的人。

▲威爾森常分享一家四口的照片。(圖/取自Jarrid Wilson Twitter)

他也和妻子朱莉(Juli)也共同創辦希望聖歌(Anthem of Hope),幫助人脫離低潮和自殺的負面想法。如今卻傳出自殺,留下妻子與兩個年幼的兒子。

Lonely? Depressed? Need someone to talk to?



Check out the FREE Anthem of Hope 24/7 chat feature. You don’t have to do this alone!



Chat Now: https://t.co/9A9RCnIAbo pic.twitter.com/EmRLMa3AMM