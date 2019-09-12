推廣心理健康出名　副牧師自己未能超越痛苦

▲副牧師威爾森致力於推廣心理健康，卻驚傳自殺。（圖／取自Jarrid Wilson Twitter）

國際中心／綜命報導

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，以推廣心理健康出名的威爾森（Jarrid Wilson）於9日自殺身亡，僅享年30歲。

資深牧師勞瑞（Greg Laurie）說，威爾森於去年開始在南加教堂擔任副牧師，並致力於推廣心理健康，也多次演講相關議題，積極地幫助負面和有自殺念頭的人。

▲威爾森常分享一家四口的照片。（圖／取自Jarrid Wilson Twitter）

他也和妻子朱莉（Juli）也共同創辦希望聖歌（Anthem of Hope），幫助人脫離低潮和自殺的負面想法。如今卻傳出自殺，留下妻子與兩個年幼的兒子。

Lonely? Depressed? Need someone to talk to?



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Chat Now: https://t.co/9A9RCnIAbo pic.twitter.com/EmRLMa3AMM — Anthem of Hope (@anthemofhope) September 10, 2019

威爾森多次在推特上推廣9月為世界自殺防治的月份，他在推特最後一次活動，轉發了希望聖歌（Anthem of Hope）的頁面，說到在感到孤單或低落時，不需要獨自承受，可以加入希望的聊天室（Hope Chat）中找尋依靠。

他的妻子也在Instagram寫道，威爾森是一個善良、樂觀、帥氣、給予她依靠的丈夫，以後也不用再承受痛苦和奮鬥，耶穌和她都會一直在身邊，而她也會繼續將威爾森留下的愛傳給更多人。

勞瑞（Laurie）也說，有時候人們以為牧師可以超越痛苦，為世人奮鬥並解答所有問題，但其實牧師也只是個普通人而已。在威爾森的推特底下，也有許多的人留言表達悲痛以及哀悼。

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