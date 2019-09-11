外送競爭激烈！Uber Eats全球趟次破10億　foodpanda訂單突破20倍

▲Uber Eats宣布在全球完成10億趟次。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻全球大餅，美食外送平台競爭激烈，Uber Eats今（11）日宣布，成立短短不到4年時間，已於全球多達500個城市裡完成10億趟次的美食外送，且維持平均30分鐘送達的效能，其中，台灣為亞太區成長最快速的市場，過去1年內不僅合作餐廳翻倍，就連用戶、外送趟次也成長3倍之多；另一外送平台foodpanda深耕台灣7年，用戶、訂單成長數量更是突破超過20倍。

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▲台灣為Uber Eats在亞太區成長最快速的市場。（圖／記者黃士原攝）



Uber Eats於全球佈局83個城市，2016年底正式進軍台灣，目前服務範圍已有基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄等10縣市，與超過8000家餐廳合作，市場成長快速，Uber Eats亞太、歐洲、中東暨非洲區總經理Raj Beri表示：「Uber Eats正在改變人們的飲食方式。」主要是因為消費者都希望透過手機快速訂單且快速享用美食。

此次宣布完成10億趟次，Uber Eats表示恰好印證了餐飲外送市場的成長，根據市場報告顯示，餐飲外送的產值將於2023年達到210億美元，對於中小型餐廳的發展和業績成長也扮演了重要的角色，可以預見餐飲外送將成為每日餐飲生活中不可或缺的一環。

▲ foodpanda近日分享深耕台灣7年成果。（圖／foodpanda提供）



另一美食外送平台foodpanda也於昨日分享台灣7年成果，包括2019年單週訂單總數超過前6年訂單總和、合作餐廳2倍成長，目前合作超過1萬家餐廳、用戶數20倍、訂單成長數25倍等；外送版圖部分則已擴展至全台11縣市，服務時間更拉長至每日清晨5時半至凌晨2時，foodpanda表示未來也將積極插旗其他縣市，直至完成「全台每一個店家都在平台上露出」的終極目標。