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日本限制3原料出口　南韓大受影響…向WTO申訴：違反禁止歧視之原則

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▲▼日韓貿易戰,日韓。（圖／達志影像／美聯社）

▲日韓爭議延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

針對日本管制3項電子原料出口，南韓11日表示將對世界貿易組織（World Trade Organisation）提出申訴，希望避免經貿為政治所用，保護南韓利益。

綜合韓媒報導，日本與南韓因二次世界大戰徵用工問題發生紛爭，隨後日本實施出口限制，並將南韓從貿易優惠的白名單國家剔除，南韓則宣布不再續簽《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）。

南韓產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（Yoo Myung-Hee）於11日召開記者會表示，日本是因為南韓最高法院對二戰徵用工的裁決不滿，出於「政治動機」才限制3項電子原料出口，「鎖定南韓…違反世貿組織禁止歧視措施的原則」。

因此，南韓決定向WTO提出申訴，若南韓及日本的雙邊諮商的60天內無法達成共識，希望WTO就此展開調查，並進行裁決，避免經貿為政治所用，以此保護南韓利益。預計結果將在2、3年後出爐。

不過南韓並未申訴遭日本剔除白名單一事，對此，俞明希表示，因為日本實施的限制3項電子原料出口正在發揮作用，南韓將考慮所有可能性來制定對策。

另外，南韓2015年認定日本氣動閥門「違規低價出口」，因此課徵12至23%的反傾銷關稅，引起日本向WTO申訴。此事經過3年多調查，WTO認為南韓國未充分公開價格分析和資訊，違反WTO協定，因此判日本勝訴。WTO審判結果恐怕會讓日韓雙方緊張關係更惡化。

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