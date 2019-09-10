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影／攔車被勸阻！新莊暴走哥開山刀狂砍Gogoro「車殼爆裂」…下秒10警上場壓制

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記者柯振中、陳以昇／新北報導

新北市新莊區10日發生失控揮刀案，24歲的林姓男子疑似不滿攔車被勸阻，失控拿出開山刀，將1台橘色Gogoro砍到車殼碎裂，隨後又拿出藍波刀割破該輛電動車的座椅，讓一旁民眾嚇傻閃避。警方接獲報案後，出動10名警力趕往現場，將砍車男壓制在地，隨後帶回審訊。

▲▼新莊暴走哥失控猛砍Gogoro。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊暴走哥失控猛砍Gogoro。（圖／記者陳以昇翻攝）

這起事件發生在新莊區民安路上，林男10日下午5點疑似與計程車發生糾紛，對著車輛瘋狂拍打，想要攔車與對方理論；一旁經過的Gogoro騎士莊姓男子見狀，上前勸阻林男，卻沒想到因此遭到瘋狂報復。

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林男被勸阻後，當場氣炸將莊男攔下，隨後從車廂中拿出開山刀，讓莊男嚇傻逃跑。由於無法找莊男算帳，林男一氣之下朝著莊男的橘色Gogoro猛砍，導致Gogoro的車殼碎裂飛散，甚至連後照鏡都砍斷了。

▲▼新莊暴走哥失控猛砍Gogoro。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男拿刀對著坐墊猛刺後，發現似乎沒人理他，於是回到機車旁把刀子收了起來。（圖／記者陳以昇翻攝）

砍完車殼後，林男又回到自己的機車旁，拿出一把藍波刀，對著Gogoro的坐墊猛刺，直到坐墊出現多道裂痕才罷手，兇殘的模樣讓路人紛紛閃避。

警方接獲報案後，立刻趕往現場，對林男進行勸阻；但由於林男情緒激動，不肯配合停手，10名員警趁著林男不備時，上前壓制，成功將對方制伏在地。壓制成功後，警方將林男帶回派出所審訊，釐清詳細犯案動機。

▼警方趁著林男不備時，上前壓制成功。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊暴走哥失控猛砍Gogoro。（圖／記者陳以昇翻攝）

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