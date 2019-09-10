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出門沒線忘帶豆腐頭！台灣7-11宣布「開賣Apple官方10配件」　網讚：店員技能+1

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▲▼「Apple原廠配件專區」24小時不打烊 。（圖／業者提供）

▲統一與蘋果公司合作，打造「Apple原廠配件專區」，24小時都買得到 。（圖／業者提供）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣超商龍頭統一9日宣布，7-ELEVEN和美國蘋果（Apple）公司獨家合作，自9月11日開始於台北市11間門市導入官方原廠配件，包括EarPods、充電線、轉接器等10種，提供果粉24小時選購需求，未來出門沒線充電、找不到「豆腐頭」只要走一趟門市就搞定！

統一超商打造「Apple原廠配件專區」，現階段將有10款官方配件販售：

請繼續往下閱讀...

1. Apple 5W USB 電源轉接器（590元）
2. Lightning 對 USB 連接線 2公尺（990元）
3. EarPods 具備 3.5 公釐耳機接頭（990元）
4. EarPods 具備 Lightning 連接線（990元）
5. Lightning 對 USB 連接線 1公尺（590元）
6. Apple 12W USB 電源轉接器（590元）
7. USB-C 對 Lightning 連接線 1公尺（590元）
8. Lightning 對 3.5 公釐耳機插孔轉接器（290元）
9. USB-C 充電連接線 1公尺（590元）
10. USB-C 對 3.5 公釐耳機插孔轉接器（290元）

▲7-ELEVEN創超商通路之先，與台灣Apple官方獨家合作導入10款官方配件，並以Apple品牌精神設計全新專屬貨架。（圖／統一超商提供）

▲首波在台北市11間門市開賣，目前推出10種銷售排名高的品項。（圖／業者提供）

首波有11間7-11 門市開賣，均在台北市。分別為：博源門市（中正區）、京站門市（大同區）、薇美門市（中山區）、鑫台北門市（中正區）、松捷門市（信義區）、錢忠門市（大安區）、圓泉門市（大同區）、國貿門市（信義區）、吉忠門市（大安區）、忠陽門市（南港區）、環湖門市（內湖區）。

訊息傳上PTT，網友們多抱持著期待心情，直說方便程度再加一，「半夜突然發現沒有蘋果線真的悲劇」、「如果可以配合交貨便寄回原廠送修就完美了」、「反正蘋果價錢就是死豬價，小7方便性樂勝」、「這個就是方便，臨時需要就可以買到」、「看來小七店員離具備維修iphone的日子應該不遠了」、「7-11太強啦，堅持原廠」、「7-11能買我5分鐘就拿到手了，為什麼要官網訂等5天？」

本站新聞〈小七首創！開賣蘋果十款配件：「現貨秒入手！」可望帶動業績成長三成〉報導，統一超商主管表示，7-ELEVEN目前全台共有超過4700間門市販售3C週邊產品，熱賣品項包括晶片讀卡機、傳輸線等。根據銷售觀察發現，多數民眾到便利商店選購3C商品出於應急，其中銷售最多的是充電線材，平均每年可賣出超過7萬條。

統一超商的「Apple原廠配件專區」不僅以Apple品牌精神設計全新專屬貨架，期望藉由精準選品、官方現貨、24小時就近購買三大優勢，滿足果粉貼身需求。依據市調機構統計，Apple手機在台灣市占率超過2成以上，統一超商看好Apple用戶追求品質、品牌忠誠度高特性，精選11間門市並根據消費者喜好及需求精準選品，皆是Apple配件商品當中銷售排行名列前茅的品項。

ET快訊
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